﻿Auf der Rader Insel: Kreisbauamt lässt „Blaue Hütte“ abreißen

Schacht-Audorf. Die „Blaue Hütte“ auf der Rader Insel ist Geschichte. Vor wenigen Tagen rückten Mitarbeiter der Kreisbauverwaltung sowie ein beauftragtes Unternehmen an und rissen das Gebäude ab. Eigentümerin Uta Schreiber hat kein Verständnis für das Vorgehen der Behörden. Seit Jahrzehnten hatte sie um den Erhalt des Familieneigentums gekämpft.

Nach einer Entscheidung des Schleswiger Verwaltungsgerichtes am 9. Mai ging alles ganz schnell. Die Juristen kamen zu der Auffassung, dass das Gebäude seit Jahrzehnten illegal steht und die durch den Kreis angeordnete Beseitigung daher rechtmäßig sei.

Nur vier Tage nach dem Beschluss rückten die Bagger an und Eigentümerin Uta Schreiber musste mit ansehen, wie ein Stück Familiengeschichte dem Erdboden gleichgemacht wurde. Zwar hatte das Gericht noch mitgeteilt, dass „gegen den Beschluss (Az. 8 B 7/23) innerhalb von zwei Wochen Beschwerde beim Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgericht eingelegt werden“ kann, doch solange wollte die Kreisbauverwaltung offenbar nicht warten.

Eigentümerin kritisiert Vorgehen des Kreisbauamtes

Die „Blaue Hütte“ wurde zum Symbol für eine Frage, die vielerorts im Land eine Rolle spielt: Können ursprünglich – meist in der Nachkriegszeit – illegal errichtete Gebäude später durch entsprechende Beschlüsse legalisiert werden? Dies war zum Beispiel am Wittensee mit einem neuen Bebauungsplan möglich. Auf der Rader Insel dagegen bisher nicht.

„Ich bin emotional sehr betroffen und bestürzt über die menschlichen Qualitäten der zuständigen Mitarbeiter des Kreises“, sagt Uta Schreiber wenige Tage nach dem Abriss. „Das Haus war nur zu etwa 30 Prozent ausgeräumt. Da standen noch Möbel und Erinnerungsstücke unserer Familie drin“, beklagt die Unternehmerin und kündigt an, gemeinsam mit ihrem Anwalt den Rechtsweg weiter zu gehen. „Was rechtlich noch möglich ist, werden wir noch machen.“

Zahlreiche Gebäude ohne Genehmigung

Das Kreisbauamt teilt dazu mit: „Frau Schreiber wurde mit Bescheid vom 3. Februar aufgefordert und ihr selbst die Gelegenheit gegeben, die bauliche Anlage bis zum 31. März selbstständig zu beseitigen und die persönlichen Sachen zu entnehmen. Dieser Aufforderung ist sie nicht nachgekommen.“

Nach Auskunft von Uta Schreiber war die „Blaue Hütte“ der Rest einer gewerblichen Anlage. Auf dem Areal wurde nach dem Zweiten Weltkrieg Sand für den Wiederaufbau von Hamburg abgetragen und gesiebt. „Die Siebanlage mit ihren Nebengebäuden war nicht illegal“, bekräftigt Schreiber, räumt aber ein: „Eine Umnutzung ist in den 60er-Jahren nicht beantragt worden.“ Der damalige Landrat habe der Familie aber persönlich zugesichert, dass mit den Gebäuden auf der Insel alles so in Ordnung sei.

Abriss der „Blauen Hütte“ auf der Rader Insel

Letzte Hoffnung für die „Blaue Hütte“ und weitere Gebäude schöpfte die Eigentümerin vor dem Abriss aus einem angedachten Bebauungsplan der Gemeinde Schacht-Audorf, mit dem Ferienhäuser auf der Rader Insel später erlaubt gewesen wären. Schreiber argumentiert, dass mit den künftigen Lärmschutzwänden rund um die neue Rader Hochbrücke an der Autobahn 7 die Lärmgrenzwerte auf der Rader Insel eingehalten würden. „Die hätten für ein Mischgebiet ausgereicht“, sagt Uta Schreiber.

Die Kreisbauverwaltung bestätigt, dass es Gespräche zu einem Bebauungsplan gab. „Die Idee eines Bebauungsplanes ist auch in der Vergangenheit schon aufgegriffen worden, allerdings ohne Erfolg.“ Aus einem Schreiben des Innenminsteriums vom 10. Januar ergebe sich, dass bereits mehrfach, auch mit verschiedenen Behörden, der Gemeinde Schacht-Audorf und den Eigentümern zahlreiche Gespräche geführt worden seien, so der Kreis. Neben dem Problem mit dem Lärm, lägen Teilflächen des zu entwickelnden Planbereichs auch innerhalb eines Gewässerschutzstreifens, für das ein Bauverbot bestehe, bekräftigt die Behörde. Diesen Schutzstreifen – so Schreiber – hätte man mit den Gebäuden aber einhalten können.

Eigentlich hätte die „Blaue Hütte“ nach einer Vereinbarung mit dem Kreis bis zum Ableben des ursprünglichen Eigentümers Friedrich Schreiber stehen sollen. Doch im vergangenen Jahr wurden die Eigentumsrechte an dessen Frau Uta übertragen, sodass die Vereinbarung hinfällig wurde. Dies bestätigte auch das Verwaltungsgericht: Die sogenannte Duldungspflicht sei nicht übertragbar.

„Das Ganze ist eine traurige Angelegenheit“, kommentiert Uta Schreiber. Gerade in diesen Zeiten könne man doch nicht immer alles neu kaufen oder bauen. „Wo bleibt denn da die Nachhaltigkeit?“

