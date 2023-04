﻿Mit der „Polarstern“ ins Eismeer: Zwei Vorträge in Eckernförde

Ausstellung in Flintbek Ausstellung in Flintbek

Heidi Bauers Liebe zu Hunden ist Grund für eine Ausstellung in Flintbek, in der es um Hunde in Zucker-, Bild- und Buchform geht. Am 14., 15. und 16. April dreht sich im Dorfe 15 alles um den Hund.