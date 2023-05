﻿Von Pop bis Swing: Der Musiksommer auf Gut Damp

Fahrer wurde leicht verletzt:

Vollsperrung auf der L 49 bei Bordesholm: Auto fährt auf Transporter auf

Die Polizei hat die Landesstraße 49 bei Bordesholm am Montagmittag in Höhe der Gemarkung Kielsland in der Gemeinde Hoffeld nach einem Unfall voll gesperrt. Ein Autofahrer musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Neumünster gebracht werden.