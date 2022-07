Zigarettenkippen, Einwegbecher, Verpackungen – achtlos weggeworfener Müll findet sich überall in der Stadt. In Eckernförde hat sich eine Initiative gegen den Unrat gegründet. Aufräumen mit Belohnung.

Eckernförde. Erst waren es nur wenige, jetzt werden es immer mehr. Die Aktion „Eckernförde räumt auf“ hat sich seit Juli vergangenen Jahres erfolgreich entwickelt. 600 Tüten wurden zwischenzeitlich ausgegeben, mit denen Einzelpersonen und Familien in der Stadt achtlos weggeworfenen Müll sammelten. Zum Einjährigen der Initiative ist am Sonnabend, 6. August, eine Gemeinschaftsaktion geplant.

Anders als Einzelveranstaltungen wie „Sauberes Schleswig-Holstein“ läuft „Eckernförde räumt auf“ das ganze Jahr über. Die Idee dazu hatte vor fast genau einem Jahr Jens Müller. „Den Ausschlag gab meine Frau“, erzählt der Eckernförder. Sie hatte sich bei Spaziergängen immer nach Unrat gebückt, wollte ihn nicht liegenlassen. Das müsse sich doch breiter organisieren lassen, kam es Müller in den Sinn, der sich daraufhin mit der Eckernförde Marketing & Touristik GmbH (ETMG) in Verbindung setzte.

„Eckernförde räumt auf“: Aktion für die ganze Stadt

Strand und Promenade machten vor einem Jahr den Anfang der Aktion „Eckernförde räumt auf“. Inzwischen ist sie auf das ganze Stadtgebiet ausgeweitet. Das Prinzip: Freiwillige Müllsammler erhalten an einer von sechs Ausgabestellen eine Mülltüte aus Papier und einen geliehenen Müllgreifer, den es in unterschiedlichen Größen auch für Kinder gibt. Nach erfolgreicher Arbeit wird die Ausbeute fotografiert. Als Gegenleistung erhalten die Sammler bei der Rückgabe der Greifer einen Gutschein für eine Kugel Eis, ein Getränk oder ein Fischbrötchen, der bei einem der zehn teilnehmenden Betriebe eingelöst werden kann.

Als die Ausgaben für Tüten und Belohnung zunahmen, kam die Dart-Sparte „Wilde Darter“ ins Spiel. Sie zog vier Sponsoren an Land, darunter Alexander Eckhardt, Geschäftsführer von Elektro-Lietz. Der Hobby-Taucher weiß: Müll bleibt nicht nur an Straßen und Wegen liegen, sondern gelangt auch ins Meer. Weitere Unterstützung kommt von der designierten Eckernförder Bürgermeisterin, Iris Ploog. Sie übernimmt jetzt die Schirmherrschaft von „Eckernförde räumt auf“.

„Eckernförde räumt auf“: Kinder sind schnell motiviert

An der Aktion beteiligen sich Bürger jeden Alters. Sogar eine 80-Jährige zog mit ihrem Grillbesteck los. Die meisten Teilnehmer sind laut Müller junge Familien mit kleinen Kindern. „Die sind sehr motiviert.“ Ploog lobt das ehrenamtliche Engagement der Stadt-Aufräumer. Das sei ein guter Beitrag für die Umwelt, betont sie. Gleichzeitig trage die Aktion dazu bei, die Gemeinschaft und den Zusammenhalt in Eckernförde zu stärken.

Viele Unterstützer halten die Aktion „Eckernförde räumt auf“ am Laufen. Die designierte Bürgermeisterin Iris Ploog (Mitte) übernimmt die Schirmherrschaft. © Quelle: Christoph Rohde

Eine Gemeinschaftsaktion ist auch zum Einjährigen geplant. Am Sonnabend, 6. August, ziehen freiwillige Müllsammler ab 11 Uhr nicht nur mit Zangen und Tüten durch die Stadt, sondern treffen sich mit ihrer Ausbeute nach der Rückgabe der Greifer an den jeweiligen Ausgabestellen bei „Ramonas Strandcafé“ am Jungfernstieg 70. Dort wird ein Hänger stehen, auf dem die vollen Tüten abgegeben werden können, um die Menge zu dokumentieren.

Hauptpreis: Eine aufgeräumte Stadt

Als Stärkung gibt es selbst gemachte Waffeln mit Eis und Kirschen sowie Getränke. Die fleißigsten Sammler erhalten einen Preis. Die „Spielkiste“ hält Angebote für Kinder bereit. Die „Wilden Darter“ bauen eine Ecke auf, in der die Pfeile fliegen können. Am Glücksrad warten kleine Gewinne. „Hauptpreis ist aber eine aufgeräumte Stadt, die für uns ein Zuhause ist und für die Gäste ein Ort zum Wohlfühlen“, sagt Müller. Sein Wunsch: Mehr Müllboxen für die Entsorgung der Tüten. Das Ende der Gemeinschaftsaktion ist gegen 16 Uhr geplant.

An diesen Ausgabestellen gibt es Mülltüten und können gegen Pfand Greifer ausgeliehen werden: Touristinformation (Stadthalle), "Spielkiste" (Frau-Clara-Straße), "Mehrfisch" (Hafenspitze), "Naturkostbar" (Borbyer Ufer), Unverpackt-Laden (am Rathausmarkt) und "Phils Burger" (Südstrand).