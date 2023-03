Aukrug-Homfeld: Erneuter Unfall auf der B430

Auf der B430 hat es am Mittwoch in der Nähe von Aukrug einen Auffahrunfall mit einem Verletzten gegeben. Die Strecke wurde für rund 50 Minuten im Zuge des Rettungseinsatzes voll gesperrt. In den vergangenen Tagen verunglückten auf der Strecke mehrfach Fahrzeuge.

Erneut hat es auf der B430 in der Nähe von Aukrug einen Unfall gegeben.

Aukrug. Zum wiederholten Male hat es innerhalb der vergangenen Tage auf der B430 bei Aukrug gekracht. Am Mittwoch kam es gegen 15.30 Uhr zu einem Auffahrunfall an der Anschlussstelle Homfelder Straße. Laut der Polizeidirektion Neumünster waren vier Autos daran beteiligt. Bei dem Unfall ist eine Person verletzt worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alle vier Autos waren auf der B430 in Richtung Neumünster unterwegs. Das vorderste Fahrzeug wollte links in die Homfelder Straße abbiegen und hielt deswegen an. Auch der nachfolgende Wagen bremste ab. Von hinten kam ein drittes Auto, der Fahrer erkannte die Situation zu spät und prallte gegen den zweiten Wagen. Dieser wurde dadurch wiederum gegen das erste Auto geschoben. Anschließend fuhr noch ein vierter PKW auf das dritte Auto auf.

Der Unfallverursacher verletzte sich und kam in eine nahe gelegene Klinik. Wegen der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sperrten die Einsatzkräfte die B430 für rund 50 Minuten voll. Neben der Polizei sowie der Feuerwehr wurde auch der Rettungshubschrauber „Christoph 42“ aus Rendsburg angefordert – zum Einsatz kam dieser allerdings nicht. Nach ersten Schätzungen beträgt die Schadenshöhe 7000 Euro.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den vergangenen Tagen mussten die Rettungskräfte mehrfach zur B430 bei Aukrug ausrücken. Am Donnerstag, 16. März, verletzten sich drei Menschen, einer von ihnen lebensbedrohlich. Außerdem prallten am Sonntag, 19. März, zwei Autos frontal zusammen – es gab fünf Schwerverletzte.