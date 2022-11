﻿Darum wird das „Carls“ auf der Carlshöhe Eckernförde geschlossen

Eckernförde. „Das Carls sagt tschüss“, steht auf der Homepage des Veranstaltungsortes auf der Eckernförder Carlshöhe. Bereits gebuchte Termine werden noch stattfinden, doch keine neuen mehr angenommen. Die Eventlocation mit Bühnentechnik und einem Saal für bis zu 200 Besucher hat nach Angaben des Betreibers keine Zukunft mehr. Grund seien absehbare Konflikte mit Bewohnern der Neubauten rund um das „Carls“.

Vergangenen Sonntag gab es im „Carls“ den letzten Jazz-Frühschoppen. Auf Gut Damp haben die Organisatoren inzwischen eine Alternative gefunden. Am 17. November und 15. Dezember rocken noch einmal die Jam-Nights des Muckemacher-Vereins die Bühne. Dann gehen auch hier die Lichter aus. Vorträge der Heimatgemeinschaft und die Film-Matinee des Lions Clubs gehören zu den letzten Veranstaltungen, zu denen Besucher noch in den Saal kommen. Dann wird in der ersten Jahreshälfte 2023 endgültig abgeschlossen.

Katja Ebstein und Klaus Lage traten hier auf

Dabei hatte alles mit viel Leidenschaft begonnen. Als Investor Wolfram Greifenberg anfing, die ehemalige Kaserne Carlshöhe in einen neuen Eckernförder Stadtteil zu verwandeln, baute er vor zwölf Jahren die ehemalige Turnhalle in einen Konzert- und Veranstaltungssaal mit professioneller Bühnentechnik und Bestuhlung um. Anfangs eröffnete hier Claudia Piehl ihren Piehls-Showpalast. Dann wurde daraus unter der Regie unterschiedlicher Betreiber erst Carls Showpalast und zuletzt das „Carls“.

Ist die Veranstaltungsstätte auch noch nicht so alt, so hat sie bereits vieles gesehen. Stars wie Katja Ebstein und Klaus Lage traten hier auf. Musicals wurden aufgeführt, Rock-Konzerte und die legendären Chaplin's-Revival-Partys gefeiert, Lese-Abende zelebriert, Filme gezeigt und Vorträge gehalten. Dazu kamen viele gesellschaftliche Veranstaltungen. In der Zeit der Corona-Einschränkungen ruhte zwar auch das "Carls". Doch diese Durststrecke ist nach Angaben von Betreiber Dirk Jantzen nicht der ausschlaggebende Grund für die bevorstehende Schließung.

Vielmehr vertrügen sich die Veranstaltungen nicht mit der umgebenden Wohnbebauung, die inzwischen dicht an das „Carls“ herangerückt ist. Zwar sind die neuen Bewohner noch nicht eingezogen. „Doch die Konflikte sind absehbar“, sagt Jantzen. Dazu gehören vor allem die Lärmemissionen bei Veranstaltungen. Der Schall, so der Betreiber, baue sich zwischen den Gebäudewänden auf. Eine Lärmschutzdämmung stünde in keiner Relation. „Schon sobald eine Tür aufgeht, kann es richtig laut werden.“ Und von einer lauten Veranstaltung im Monat, die möglich wäre, könne keiner existieren.

Wohnen und Musik vertragen sich nicht auf der Carlshöhe Eckernförde

In der Konsequenz heißt das: Im „Carls“ dürfen keine Musikveranstaltungen mehr stattfinden. Keine Konzerte, aber auch keine gesellschaftlichen Feiern wie Hochzeiten oder Geburtstage. Damit rechnet sich der Veranstaltungsort nicht mehr für den Betreiber. „Wir setzen die bestätigten Termine noch um, dann ist es vorbei“, sagt Jantzen, der Anfang des Jahres das „Carls“ übernommen hatte.

Carlshöhe-Investor Wolfram Greifenberg bestätigt auf Nachfrage das Aus für den Veranstaltungssaal. „Der Schallpegel ist das Problem“, sagt er. Damit sei der Ärger programmiert. Und Musik nur bis 20 Uhr ermögliche keinen wirtschaftlichen Betrieb. „Zu dieser Erkenntnis mussten wir leider kommen“, resümiert Greifenberg. Das „Carls“ habe seinen Zweck erfüllt, sagt er. „Es war eine tolle Zeit.“

Nutzer müssen sich nach Alternativen in Eckernförde umsehen

Die weiteren Schritte sehen einen Verkauf der Bühnentechnik und des Inventars vor. Derzeit ist es nach Angaben Greifenbergs geplant, in dem Gebäude die Hausmeisterei und die Hausverwaltung der Carlshöhe unterzubringen. Dann könnte die damit frei werdende alte Waffenkammer der ehemaligen Kaserne abgerissen und das Grundstück bebaut werden. "Eckernförde braucht Wohnraum", sagt Greifenberg. Die bildende Kunst sei mit der Galerie CarlsArt 78 hingegen weiterhin in guten Händen.

Konzertreihen wie die von Greifenberg von Anfang an unterstützte Jam-Night müssen sich jetzt neue Orte suchen. In den vergangenen zehn Jahren fanden im „Carls“ immerhin 80 dieser Sessions statt. Über 400 Musiker aus dem norddeutschen Raum kamen zusammen, um auf der Carlshöhe zu rocken. Auch die Heimatgemeinschaft Eckernförde, die das „Carls“ für ihre Vorträge nutzt, muss sich nach anderen Sälen umsehen. Doch die sind im Ostseebad inzwischen rar gesät.