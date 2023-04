﻿Ausbildungsprojekt soll Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst mindern

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde startet ein Ausbildungsprojekt: Ab August werden 20 junge Leute in Zusammenarbeit mit den Ämtern, Städten und Gemeinden ausgebildet. So wird die Ausbildung aussehen.

Rendsburg. Wie kann man junge Menschen für eine Karriere in der Verwaltung überzeugen? Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat sich diese Frage gestellt. Eine der Antworten: ein neues Ausbildungsprojekt in Zusammenarbeit mit den Ämtern, Städten und Gemeinden des Kreises.

Die Behördenleiterinnen und Behördenleiter unterzeichneten am Montag eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit. Ab Anfang August sollen 20 junge Menschen die gemeinsame Ausbildung oder ein duales Studium in verschiedenen Fachbereichen beginnen. Ihr Arbeitgeber oder Dienstherr wird der Kreis sein, sie werden aber Ausbildungseinsätze in den verschiedenen Verwaltungen in Rendsburg-Eckernförde absolvieren.

Gemeinsame Ausbildung gegen Fachkräftemangel

Die gemeinsame Ausbildung sei ein gutes Mittel, um dem Fachkräftemangel zu begegnen, sagt Stefan Landt. Er ist Amtsdirektor im Amt Mittelholstein und Mitglied im Vorstand des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetags. Weil in der nächsten Zeit viele Beschäftigte altersbedingt wegfielen und landesweit die Zeit der Bewerberinnen und Bewerber zurückgehe, gebe es dringend Handlungsbedarf.

„Das sicherste Mittel, um gutes Personal zu bekommen, ist, selber auszubilden“, sagt Landt. Nach der Ausbildung haben die jungen Leute deshalb sehr gute Chancen, übernommen zu werden. „Alle, die sich jetzt bewerben, wollen wir haben“, sagt Christina Mönke, die als Fachdienstleiterin bei der Kreisverwaltung Rendsburg-Eckernförde unter anderem für das Personal zuständig ist.

Konkurrenz um Nachwuchs soll vermieden werden

Die gemeinsame Ausbildung soll in Zukunft jedes Jahr mit 20 Plätzen angeboten werden. Die Ausbildungsplätze werden zusätzlich zu den bestehenden beim Kreis und den Kommunen geschaffen. Die genauen Einsatzpläne mit den Stationen in den verschiedenen Verwaltungen werden noch erarbeitet.

Durch die Kooperation will man laut Landt auch eine Konkurrenz um Fachkräfte innerhalb des Kreises vermeiden. Das regelt auch die unterzeichnete Vereinbarung: „Die Kommunalverwaltungen werden bei der Übernahme der Nachwuchskräfte berücksichtigt. Interne Konkurrenz soll durch konkrete Vereinbarungen vermindert werden“, heißt es darin.

Kreis Rendsburg-Eckernförde übernimmt Kosten für Ausbildung

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde übernimmt für das Ausbildungsprojekt die Personal- und Sachkosten – zum Beispiel iPads für die Auszubildenden und fünf zusätzliche Dienstwagen. Dafür wird der Kreis im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 365 000 Euro ausgeben. Bis 2026 wächst der Betrag auf 910 000 Euro, weil erst dann alle Jahrgänge besetzt sein werden. Dazu kommen zusätzliche Personalkosten für die Koordination der Ausbildung. Der Hauptausschuss des Kreises stimmte im November einstimmig dafür, das Ausbildungsprojekt zu initiieren und das Geld dafür auszugeben.

17 der Stellen sind besetzt, drei hat der Kreis noch einmal ausgeschrieben. Christina Mönke ist zufrieden mit der Resonanz: „Wir sind begeistert, wie viele Bewerbungen wir bekommen haben.“

Nicht nur für die Verwaltungen sei die Kooperation vorteilhaft, auch die Auszubildenden selbst könnten von den verschiedenen Einsatzorten profitieren, sagt Stefan Landt. „Sie haben die Chance, in der Ausbildung verschiedene Arbeitgeber kennenzulernen“, betont er. Für junge Leute, die verteilt im Kreisgebiet wohnten, sei es auch attraktiv, wenn es Stationen nah an ihrem Heimatort gebe, ergänzt Gunnar Bock, Amtsdirektor im Amt Schlei-Ostsee.