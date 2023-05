﻿Ausflug mit der Familie: Eckernförde landet bei Bewertungen ganz vorn

Eckernförde. Die Region um die Eckernförder Bucht hat für Familien und deren Freizeitgestaltung einiges zu bieten. Das zeigt auch eine Auswertung im Internet. Denn: Das auf familienfreundliche Ausflugsziele spezialisierte Suchportal www.familienausflug.info hat im Rahmen eines Awards die beliebtesten Ausflugsziele für Familien ermittelt. Nach Angaben des Unternehmens wurden dazu Millionen Seitenaufrufe und Tausende Bewertungen von Besuchern aus dem deutschsprachigen Raum – unter anderem mit intelligenter Software – ausgewertet.

Ergebnis: Das Ausflugsziel des Jahres 2023 in Schleswig-Holstein ist der Hochseilgarten in Altenhof südlich von Eckernförde. Für den Kletterpark ist dies nicht die erste Auszeichnung. Erst im Sommer vergangenen Jahres hatte das Reiseportal „Travelbook“ 143 Hochseilgärten in ganz Deutschland – unter anderem auf Basis von Google-Rezensionen – bewertet und das Areal in Altenhof zum besten gekürt. Ähnlich wie bei der jüngsten Auswertung wurde ein Besuch in den Baumkronen von Altenhof als besonders spannendes Erlebnis für die ganze Familie eingeordnet.

Keramikwerkstatt in Eckernförde

Auch der dritte Platz des neuerlichen Rankings geht nach Eckernförde: „KeramikAhoi – die Keramikmalwerkstatt“ wird demnach von Familien ebenfalls gerne besucht und entsprechend im Internet bewertet. In dem Atelier in der Langebrückstraße können Besucher Rohlinge als Keramik bemalen, individuell gestalten und anschließend brennen lassen.

Auf Platz vier der Auswertung von www.familienausflug.info landet die „Clara Hof Destillerie“ in der Frau Clara Straße in Eckernförde. Dort wird in historischem Ambiente das traditionelle Handwerk der Spirituosenherstellung gezeigt. Dass dieses Ausflugsziel trotz des alkoholischen Angebots mit auf der Liste ist, liegt am Auswertungsverfahren, erklärt Roland Bamberger, Pressesprecher des Bewertungsportals. Lange habe man beim Ranking überlegt, ob man Brennereien oder auch Brauereien, die mit ihrem Rahmenangebot vor allem in Süddeutschland häufig von Familien besucht würden, mit in die Auswertung aufnimmt. Man habe sich schließlich dafür entschieden, da dies die Auswertung der Reiseziele mittels Künstlicher Intelligenz ergeben habe – zum Beispiel, wenn Familien mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen reisen und die Ausflugsziele anschließend bewerten. Auf dem Suchportal selbst lassen sich die Ziele jedoch altersgerecht filtern, betont Bamberger.

Geotanium-Chef Johannes Jannsen freut sich über die Bewertung seiner Besucher. (Archivbild) © Quelle: Jan Torben Budde

Wer mit seinen Kindern auf der Suche nach kleinen Abenteuern und einem Tag voller Entdeckungen ist, wird im Geotanium Gettorf fündig. In diesem Mitmach-Museum können die jungen Besucher die Welt der Steine erleben und mit Fossilien arbeiten. Das kommt bei den Gästen offenbar gut an. Das Geotanium wurde auf Platz sechs der beliebtesten Ausflugsziele für Familien in ganz Schleswig-Holstein gewählt. Johannes Jannsen freut sich über die Auszeichnung: „Dass wir direkt von unseren Gästen so gut bewertet werden, zeigt, dass wir einiges richtig gemacht haben“, so der Chef des Geotaniums.

Stefan Borgmann, Geschäftsführer der Eckernförde Touristik und Marketing GmbH, freut sich ebenfalls darüber, dass die Ausflugsziele der Region bei der Bewertung so gut abgeschnitten haben: „Qualität zahlt sich aus. Wir freuen uns, so tolle, hochwertige Leistungsträger in der Region zu haben. Herzliche Glückwünsche gehen daher an die ausgezeichneten Unternehmen.“

Auf den weiteren Plätzen der Auswertung für Schleswig-Holstein landeten: die Wassersportschule Grömitz (Platz 5), der Tierpark Arche Warder (Platz 7), der Wildlife Zoo Arche Noah in Grömitz (Platz 8), die Schinkenräucherei Braasch in Harmsdorf (Platz 9) und der EasyJump Trampolinpark in Grömitz (Platz 10).

Das Familienportal www.familienausflug.info zählt nach eigenen Angaben mit jährlich mehr als 13 Millionen Seitenaufrufen und rund 12 000 Ausflugszielen in Österreich, Deutschland, Südtirol und der Schweiz zu den führenden Verzeichnissen in diesem Bereich.

Die Auszeichnung der beliebtesten Ausflugsziele für Familien wurde in diesem Jahr zum dritten Mal vergeben. Grundlage für die Bewertung waren 12 Millionen Bewertungen ausgewählter Onlineportale sowie Tausende Familienbewertungen auf der eigenen Website.