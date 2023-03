﻿Erste eigene Wohnung: Was bekomme ich alles für 150 Euro in der KaufBar?

Die erste eigene Wohnung oder das Zimmer im Studentenwohnheim für wenig Geld ausstatten, geht das? Wir haben getestet, was man mit einem Budget von 150 Euro in der Kaufbar in Büdelsdorf bekommt. Dort verkauft die AWR Gebrauchtes von Geschirr bis Lattenroste.

Mitarbeiterin Andrea Valentina mit einem Topfset, das man in der AWR-Kaufbar in Büdelsdorf schon für 15 Euro kaufen könnte.

Büdelsdorf. 150 Euro Budget und ein Laden voller Gebrauchtem – ich teste in der Kaufbar in Büdelsdorf, wie gut man schon mit wenig Geld die wichtigsten Dinge für die erste eigene Wohnung bekommt. Second-Hand zu kaufen ist dabei eine billige Alternative – und nachhaltig ist es auch.

In der Kaufbar verkauft die Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR) Gebrauchtes von Kaffeemaschinen über Bettgestelle bis Bilderrahmen. Die Dinge kommen von den Recyclinghöfen im Kreis Rendsburg-Eckernförde, werden dort in speziellen Containern gesammelt und von den Mitarbeitenden der „Reparierbar“ sortiert, sauber gemacht und repariert.

In der Kaufbar der AWR in Büdelsdorf kommt regelmäßig Neues dazu

Im Laden stapelt sich Geschirr in hohen Regalen, Bücher stehen dicht an dicht in den Schränken, nur bei den Möbeln sieht es heute etwas mau aus. „Reserviert“-Schilder hängen an dem Gestell eines Doppelbetts, an einem Tisch mit Stühlen, an einem Schrank.

Zwar gibt es ein paar einzelne Möbel oder Lattenroste zum kleinen Preis, für meine imaginäre erste Wohnung überzeugt mich aber nichts. „Manche Dinge sind schnell ausgesucht. Regelmäßig gibt es aber Neues, man muss öfter mal vorbeigucken“, rät Marion Möller von der AWR.

Der Test: eine Küchen-Erstausstattung für 150 Euro zusammenstellen

Deshalb heute meine Mission: Kann ich für 150 Euro schon eine Grundausstattung für die erste eigene Küche zusammenstellen? Los geht’s.

Geschirr lieber schlicht oder mit Retro-Mustern? Ich entschiede mich für sechs schlicht-weiße Suppenteller, tippe neun Euro in den Taschenrechner meines Handys und schlendere weiter die Regal entlang.

So geht es weiter bei den Tassen, kleinen Tellern und großen Tellern – unter Blümchenmuster und farbenfrohem Geschirr finde ich auch immer eine schlichte Variante. Sechs Gläser für insgesamt sechs Euro kommen dazu. Ein Pfannenwender, ein Gemüseschäler und eine Brotdose für je 75 Cent. Eine Reibe für 3,50 Euro. Ein Handrührgerät für 9 Euro. Ich tippe alle Beträge in den Taschenrechner, die Zahl auf dem Bildschirm wächst.

Welche Schnäppchen man noch in der AWR-Kaufbar?

Eine Pfanne für 14 Euro, drei Töpfe für insgesamt 15 Euro – jetzt könnte ich in meiner fiktiven Wohnung auch braten und kochen. Besteck und ein paar Kleinigkeiten später bin ich bei knapp hundert Euro und habe schon viele nützliche Dinge auf der Liste. Was könnte für den ersten eigenen Haushalt noch hilfreich sein?

Ein roter Kasten fällt mir auf: eine Heißluftfritteuse, in der man auch backen und Speisen aufwärmen kann. Besonders in Studentenwohnheimen, die oft keinen Backofen haben, wäre sowas praktisch. Das Gerät kommt auf die Liste und damit habe ich mein Budget auch schon verbraucht.

Kostenlos in der Kaufbar: Ein AWR-Starterpaket für junge Leute

Junge Leute können sich außerdem in der Kaufbar ein Starterpaket der AWR kostenlos abholen. Darin sind Müllbeutel, ein Taschenaschenbecher und hilfreiche Tipps rund um die Müllentsorgung in der ersten eigenen Wohnung.

Mein Fazit: Voll ausgestattet ist man mit einem Budget von 150 Euro natürlich noch nicht, aber man bekommt schon einmal eine solide Küchen-Grundausstattung. Kochen kann man damit schon fast – Küchenmesser habe ich aber keine passenden gefunden.

Für Möbel lohnt es sich sicherlich, öfter in der Kaufbar vorbeizugucken, auch bei anderen Gebrauchtwarenläden und auf Flohmärkten zu stöbern oder bei Möbelhäusern nach billigen Waren zu suchen.