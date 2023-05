﻿Das Spiel mit Licht und Farbe: Museum Eckernförde stellt Carl Bössenroth aus

Impressionistisches aus Eckernförde: Wenn man einen Künstler als Maler Eckernfördes bezeichnen wollte, dann käme das am ehesten dem Berliner Carl Bössenroth zu. Das Museum Eckernförde widmet ihm jetzt eine Ausstellung. Mit dabei sind viele Neuentdeckungen.

Eckernförde. Er ist vielleicht der wichtigste Eckernförde-Maler überhaupt, dabei weilte Carl Bössenroth (1863-1935) eigentlich nur drei Jahre lang in der Stadt. Von 1916 bis 1919 war der gebürtige Berliner als Marinemaler an der Ostsee, hatte ein kleines Atelier am Borbyer Ufer, dort wo heute das Hotel und Restaurant Siegfried-Werft steht. Zeit genug für ihn, um die Stadt in vielen Ansichten vom Hafen, oft mit Fischerbooten und den Schornsteinen der Fischräuchereien, festzuhalten. So bekommt man durch die Bilder Bössenroths auch einen Einblick in das Eckernförder Stadtbild zu Beginn des 20. Jahrhunderts.