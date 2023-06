﻿Krabbelige Käfer zum knuddeln

Gettorf. Außerirdisch sieht sie aus. Die braunen Fühler auseinandergebogen, die Augen starr und dunkel, die Beine mit Stacheln versehen. Angewinkelt, bereit zum Sprung. Das ganze Tier wirkt bedrohlich. Doch Biologe Max Thon balanciert die pfeifengroße Riesenheuschrecke entspannt auf der Hand, als sei sie ein flauschiges Kuscheltier. „Echt, da ist nix Gefährliches dran“, versichert er „Willste auch mal?“

Am Sonnabend eröffnet im Gettorfer Tierpark die Sonderausstellung „Krasser Krabbelkram“. Allerlei Getier, das kreucht und fleucht und mindestens sechs Beine hat, kann man dort „sehen, anfassen und begreifen“. Unter den Exponaten finden sich Exemplare auch aus wärmeren Regionen des Planeten. Larven, Käfer, Schaben, Gottesanbeterinnen, Heuschrecken und Tausendfüßler. Wer sich traut, darf einige der Insekten – begleitet von den Zoolotsen – auf die Hand nehmen.

Max Thon macht’s vor. Behutsam holt er etwas, das aussieht wie ein lindgrünes Blatt, aus dem Terrarium und setzt es auf sein T-Shirt. Dann tut das Blatt etwas für Blätter sehr Untypisches: Es hält sich am Stoff fest und krabbelt gemächlich nach oben. „Das ist eine Riesengespenstschrecke“, erklärt der 32-Jährige. Das knallgrüne Tier ist handtellergroß, ohne Fühler.

„Diese hier sind noch lütt“, sagt Thon und greift nach dem nächsten Krabbeltier. „Erwachsene Exemplare können fast 20 Zentimeter lang werden. Die meisten denken, dass die Tiere springen. Das können sie aber gar nicht. Die können eigentlich nix. Weder beißen, noch stechen – sie sind harmlos“, versichert der Kieler Insektenexperte.

Gottesanbeterin nutzt fiese Tricks

Zumindest für Menschen. Fangschrecken, die es auch zu sehen gibt, tarnen sich als Orchideenblüten. „Sie sitzen tatsächlich in den Pflanzen und warten darauf, dass irgendein Trottel vorbeikommt und denkt, oh, hier gibt es Nektar“, erzählt Thon. „Und sie denkt, yeah, jetzt gibt es was zu essen!“

Im Terrarium sind die Tiere einfach schön anzusehen. Aber ohne Glasscheibe kann es einem doch mulmig werden. „Bei den Kindern ist das anders. Sie sind neugierig und nehmen gern ein Wandelndes Blatt auf die Hand, sei es noch so groß und fremdartig“, sagt Thon. „Sie freuen sich darüber, dass es auf der Hand kitzelt. Blöd ist nur, wenn die Eltern danebenstehen und Ängste schüren. Das überträgt sich auf die Kinder, die wollen dann nicht mehr. Klar, das sind Ekeltiere. Aber total ungefährlich.“

Insekten: Aus Angst wird Faszination

Alles andere als „total ungefährlich“ wirken die Tausendfüßler. Spätestens bei deren Anblick sendet der Körper Signale, dass es nun doch Zeit ist für Flucht oder Kampf. Die Hand wird schwitzig, das Herz pocht schneller und der Bauch fühlt sich an, als sei man gerade aus einem Flugzeug gesprungen. Sie sehen aus wie richtig große, braune Würmer mit Chitinpanzer. Bei vermuteter Gefahr kringeln sie sich ein, doch nach kurzer Zeit obsiegt die Neugierde und die Tiere beginnen, mit ihren Beinen in der Luft umherzutasten. Sie haben wirklich sehr, sehr viele Beine.

Wenn sie sich entrollen, offenbart sich, dass die Tausendfüßler gut 20 Zentimeter lang sind. Und auch, wenn man sich zunächst wirklich unwohl fühlen mag, schaffen die Tiere es doch, den Blick auf sie zu verändern. Wenn sie laufen (beruhigenderweise sehr langsam), bewegen sie die Füßchen nicht ganz simultan. So entsteht eine Wellenbewegung, der zuzusehen tatsächlich Freude bereitet.

Vielleicht ist es auch Thon, dessen ruhiger Umgang mit den fremdartigen Tieren auf die Besucher ausstrahlt. Jedenfalls erfüllt die Ausstellung ihren Zweck mit Leichtigkeit: den Menschen zu zeigen, dass Krabbeltiere faszinierende Geschöpfe sind, dass man keine Angst vor ihnen haben muss und dass selbst ein brauner, langer Schlauch mit unfassbar vielen Füßen etwas Wunderschönes an sich hat.

Die Ausstellung „Krasser Krabbelkram“ in der Paradieshalle des Gettorfer Tierparks ist bis zum 17. September geöffnet. Der Eintritt in den Park kostet 14,50 Euro für Erwachsene, Kinder ab zwei Jahren zahlen elf Euro. Mehrmals am Tag bieten die Zoolotsen des Tierparks die hautnahe Begegnung mit den faszinierenden Krabbeltieren an.

