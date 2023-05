﻿Austausch über Vier-Tage-Woche in Osterby: Bundesminister Hubertus Heil löst Besuchsversprechen in Malerbetrieb ein

Osterby. Wie kann die Vier-Tage-Woche gelingen? Und ist sie ein Modell für andere Unternehmen? Darüber hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Mittwoch in Osterby mit der Malermeisterin Jessica Hansen gesprochen. Sie hatte in ihrem Betrieb „Die Malerin“ vor rund einem Jahr die Vier-Tage-Woche eingeführt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Über ihre Erfahrungen mit dem zuletzt heiß diskutierten Arbeitszeitmodell hatte Jessica Hansen im März in der ARD-Talkshow „Hart aber fair“ berichtet. Auch Heil war Gast der TV-Sendung gewesen und hatte im Zuge der Diskussion in Aussicht gestellt, den Betrieb in Osterby besuchen zu wollen. Im Gespräch mit Jessica Hansen und ihren Mitarbeitenden erkundigte sich der Bundesminister nun über Erfahrungen und praktische Aspekte der Vier-Tage-Woche.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil: „Vier-Tage-Woche ist keine Schablone für alle“

Der Bundesminister wollte zum Beispiel wissen, wie die Umstellung zu diesem Modell funktioniert hatte. Er habe sich die Vier-Tage-Woche auch erst nicht vorstellen können, sagte vor Ort Betriebsmitarbeiter Ingo Schwank. „Ich habe aber schnell gemerkt, wie viel Zeit man zur Erholung hat.“ Er habe zum Beispiel einen Vorstandsposten im Bootsverein in seinem Dorf übernommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Man brauche Zeit, um sich zu engagieren oder Angehörige zu pflegen, betonte auch Hubertus Heil. „Das Schlüsselwort ist Flexibilität.“ Arbeit müsse sich den verschiedenen Lebensphasen anpassen. Ein Modell für alle sieht der Minister aber nicht: „Die Vier-Tage-Woche kann keine Schablone für alle sein.“

Jessica Hansen aus Osterby hat kein Problem, Bewerber zu finden

Für ihren Betrieb sei das Modell jedoch genau das Richtige gewesen, sagte Jessica Hansen. Während andere Handwerksbetriebe händeringend nach Personal suchten, habe sie mehr Bewerberinnen und Bewerber, als sie Stellen besetzen könne. Aber sie ergänzte auch: „Ich glaube nicht, dass unser Konzept überall reinpasst.“

Malermeisterin Jessica Hansen, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Mitarbeiter Ingo Schwank (von links) sprachen darüber, wie die Vier-Tage-Woche im Alltag des Malerbetriebs funktioniert. © Quelle: Frank Peter

Nicht nur die Vier-Tage-Woche unterscheidet den Osterbyer Malerbetrieb von anderen: Jessica Hansen bezahlt die Fahrtwege, bezahlt nach eigenen Angaben die Mitarbeitenden übertariflich. Und ganz wichtig für Mitarbeiterin Anika in der Au: Sie ermögliche Teilzeit. In der Au hat zwei Töchter im Alter von drei und neun Jahren. Sie arbeitet 22,5 Stunden in der Woche verteilt auf vier Tage.

Teilzeit im Handwerk nicht selbstverständlich

„Dass Teilzeit im Handwerk möglich ist, ist nicht selbstverständlich“, sagt die 33-Jährige. Nach der Geburt ihrer älteren Tochter habe sie erst mit einem Minijob begonnen und sei dann auf der Suche nach einer Festanstellung gewesen. Sie habe sich bei mehreren Betrieben beworben, sei aber abgelehnt worden mit der Begründung, dass man keine Erfahrung mit Teilzeit habe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jessica Hansen schon. An ihrem zusätzlichen freien Tage kann Anika in der Au nun Dinge erledigen, die sie sonst zwischen Arbeit, Kinderbetreuung und Haushalt nicht schaffe. „Das Modell hat mein Leben positiv verändert. Man ist nicht so angespannt“, sagt sie.

Lesen Sie auch

„Die Stimmung im Betrieb ist super“, sagt auch Auszubildender Juan Ismail. Noch profitiere der 18-Jährige nicht von der Vier-Tage-Woche im Betrieb, weil sich das Modell nicht mit Berufsschule und Arbeitszeiten in der Ausbildung vereinen lasse. Für ihn sei die Aussicht auf die Vier-Tage-Woche ein Argument, nach der Ausbildung bei Jessica Hansen weiterzuarbeiten.

Die Azubis Michel Hansen und Juan Ismail (von links) sprechen mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. © Quelle: Frank Peter

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hubertus Heil: „Jungen Leuten etwas bieten“

Der Besuch in Osterby habe ihm gezeigt, wie man erfolgreich Arbeitskräfte binden könne, sagte auch Hubertus Heil: „Fürs Handwerk zu werben, bedeutet, den jungen Leuten etwas zu bieten.“ Außerdem habe er gesehen, dass die Vier-Tage-Woche nicht unbedingt zu weniger Produktivität führe.

KN