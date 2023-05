Raser überholt Videowagen: Polizei stoppt Fahrer auf der A 210

Bredenbek. Er war in seinem 5er-BMW deutlich zu schnell unterwegs, als er eine Polizeistreife überholte: Am Mittwochmorgen haben Beamte bei Bredenbek einen Mann gestoppt, der auf der Autobahn 210 mit bis zu 211 Kilometern pro Stunde fuhr – obwohl in dem Bereich nur 120 Stundenkilometer erlaubt sind.

Wie die Polizei mitteilt, überholte der 31-jährige Fahrer mit seinem Wagen gegen 7 Uhr eine Streife in einem Videowagen, die die A 210 von Rendsburg Richtung Kiel befuhr. Die Beamten nahmen die Verfolgung und konnten den Mann schließlich in Höhe von Bredenbek stoppen und kontrollieren.

Den 31-Jährigen erwartet laut Polizei eine Geldstrafe von 1200 Euro. Außerdem wird er für zwei Monate auf sein Fahrzeug verzichten müssen, da er in dieser Zeit seinen Führerschein abgeben muss.

