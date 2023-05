﻿An der Autobahn 7: Projekt „Energieberg“ verzögert sich weiter

Alt Duvenstedt. Eine neue Regelung zum Ausbau der Erneuerbaren Energien macht es möglich: In einem 200 Meter breiten Streifen links und rechts von Autobahnen können Freiflächen-Solaranlagen seit Anfang des Jahres mit schnelleren Genehmigungsverfahren gebaut werden. Davon könnte auch der lange geplante „Energieberg“ in Alt Duvenstedt profitieren. Doch die Pläne kommen ins Stocken.

Seit Jahren ringen Kreispolitik, Abfallwirtschaft (AWR) und Anrainergemeinden um das ehrgeizige Projekt im Zentrum des Kreises: Auf der alten Kreismülldeponie in Alt Duvenstedt östlich der Autobahn 7 sollen große Photovoltaikfelder entstehen. „Vom Müllberg zum Energieberg“ ist das Motto.

Alte Deponie an der Autobahn 7

Auf dem bis zu 29 Meter hohen und rund 8,5 Hektar großen Gelände wurden bis 2005 rund 2,15 Millionen Tonnen Abfall aus Haushalten und Gewerbebetrieben des Kreises Rendsburg-Eckernförde abgelagert. Anschließend wurde das Gelände mit Boden überdeckt, austretende Gase dienen zur Wärmeversorgung der nahe gelegenen Autobahnraststätte „Hüttener Berge“.

Mit der neuen „Teilprivilegierung“ für Flächen an Autobahnen und Bahnlinien entfällt nun eine aufwendige Bauleitplanung für Teile des Energieberges. Das heißt: Neue Module könnten schnell aufgestellt werden, wenn öffentliche Belange dem Vorhaben nicht entgegenstehen und der Anschluss ans Stromnetz gesichert ist.

Photovoltaik auf dem „Energieberg“ geplant

Die 200-Meter-Regel betrifft ungefähr die Hälfte des alten Deponiegeländes. Um Solaranlagen auch auf der anderen Hälfte des Geländes zu errichten, ist jedoch weiterhin ein Bebauungsplan und eine Änderung des Flächennutzungsplans durch die Standortgemeinde Alt Duvenstedt nötig.

Vor dem Hintergrund der neuen Regeln hatte die Kreisverwaltung nun vorgeschlagen, die Flächen für das Projekt Energieberg zu teilen, um den Bereich an der Autobahn möglichst schnell mit PV zu bebauen. Dazu sollte die AWR zügig Gespräche mit potenziellen Investoren aufnehmen. Denn: Private Investoren nehmen entlang der Autobahn 7 zwischen Hamburg und Flensburg mittlerweile fast im Wochentakt neue PV-Flächen in Betrieb.

Erst Vollkostenrechnung: Kreis verschiebt die Entscheidung

Doch in der jüngsten Sitzung des Kreis-Umweltausschuss vor wenigen Tagen gab es quer durch die Fraktionen unterschiedliche Ansichten zum weiteren Vorgehen von Kreis und AWR. Am Ende der Diskussion hat sich das Gremium darauf verständigt, dass die Verwaltung zunächst eine Vollkostenrechnung erstellen soll. Erst danach soll der neue Kreistag entscheiden, ob man die Solaranlage in Eigenregie betreibt oder das Areal an Investoren verpachtet, berichtet Reimer Tank (CDU). „Ich hätte mir gewünscht, dass wir das verpachten. Das wäre deutlich schneller gegangen“, so der Vorsitzende des Umweltausschusses.

Ob es nach einer Entscheidung – die für den Sommer geplant ist – schnell geht, ist offen. Denn: „Es dürfte aktuell nicht so leicht werden jemanden zu finden, der das macht“, sagt Ralph Hohenschurz-Schmidt, Geschäftsführer der AWR. Derzeit sei es für Investoren attraktiver, auf geraden Ackerflächen entlang der Autobahn zu bauen, da sich diese viel leichter erschließen lassen. Auf der alten Mülldeponie gibt es zudem diverse Auflagen und Hindernisse zum Umwelt- und Naturschutz wie Gehölzinseln, Steinhügel oder Technik für das Management des austretenden Deponiegases. „Die Erträge werden auf der alten Deponie nicht so ausfallen, wie auf einer Freifläche“, so die Einschätzung des AWR-Chefs.

Auch, ob sich Bürgerinnen und Bürger am Projekt beteiligen und künftig vom Sonnenstrom der alten Deponie profitieren können, ist noch unklar.