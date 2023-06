﻿Bauarbeiten am Autobahnkreuz Rendsburg werden vorgezogen

Rendsburg. Die Bauarbeiten am Rendsburger Autobahnkreuz werden vorgezogen. Die Autobahn GmbH des Bundes teilte am Montag mit, dass bereits ab Dienstag, 20. Juni, der Bypass von der A7 zur A210 und die nördlichen Anschlussohren repariert werden.

Eigentlich hätten Teile des Autobahnkreuzes ab 26. Juni saniert werden sollen. Der Grund für die Verschiebung ist laut Autobahn GmBH, dass die vorbereitenden Maßnahmen schneller als geplant vorankommen. Die Autobahn GmbH rechnet bis Mitte August mit Beeinträchtigungen.

Bauarbeiten am Autobahnkreuz Rendsburg: Die Umleitungen

Während der Arbeiten ab 20. Juni wird die A210 auf je einen Fahrstreifen je Richtung verengt. Verkehrsteilnehmende von der A7 mit Ziel in Fahrtrichtung Rendsburg fahren am Autobahnkreuz auf die A210 in Richtung Kiel bis zur Anschlussstelle Bredenbek und von dort zurück in Fahrtrichtung Rendsburg.

Wer von der A210 aus Kiel kommt und in Richtung Hamburg fahren will, nutzt am Autobahnkreuz die Auffahrt zur A7 in Richtung Flensburg und fährt an der Anschlussstelle Rendsburg/Büdelsdorf zurück in Richtung Hamburg.

