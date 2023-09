﻿Automat für Lebensmittel in Eckernförde: Wie ein Hofladen, nur rund um die Uhr

Schleswig-Holstein plant Reform der Landesbauordnung

Die Nutzung erneuerbarer Energien wird in Schleswig-Holstein bisher durch das traditionelle Baurecht erschwert. Eine große Mehrheit im Landtag will deshalb die Landesbauordnung ökologisch umgestalten und so die Installation von PV-Anlagen, Mini-Windrädern und Wärmepumpen erleichtern.