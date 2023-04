Strom, Wärme, Kompost: Wie kann unser Biomüll noch genutzt werden?

Borgstedt. Es riecht, als hätte man zu Hause den Biomüll etwas zu lange stehen gelassen. Auf einem Haufen in einer schummrigen Halle türmen sich Essensreste, Gartenabfall, Gemüseschalen. Aus diesem Müll entsteht bei der Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR) noch Wertvolles. In der Bioabfall-Behandlungsanlage in Borgstedt wird das Material nämlich nicht nur kompostiert, sondern auch für die Gewinnung von Strom und Wärme genutzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Anlage in Borgstedt gibt es seit 2008, sie war die erste in Schleswig-Holstein, die Biomüll auch als Energiequelle nutzte. „Wir sind sehr stolz auf diese Methode, wir haben lange daran gebastelt“, sagt AWR-Geschäftsführer Ralph Hohenschurz-Schmidt.

AWR in Borgstedt erhält im Jahr 80000 Tonnen Biomüll

Seit 2008 hat die AWR die Biomüllverwertung mehrmals ausgebaut. Heute karren Müllfahrzeuge rund 80 000 Tonnen Biomüll aus den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Schleswig-Flensburg, aus Kiel und aus Teilen Neumünsters im Jahr an. 60 000 Tonnen davon werden in zwei Stufen für Biogas und Kompost genutzt, der Rest wird nur kompostiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für den zweistufigen Prozess landet der Biomüll zuerst auf den Haufen und dann in einem der 18 Fermenter. Diese Fermenter sind riesige Räume mit einem Tor am Eingang. Darin wird eine Flüssigkeit aus Wasser und Nährstoffen dem Biomüll zugesetzt. Vier Wochen lang vergärt das Material dann. Dabei entsteht Biogas.

Mit Biogas wird Strom für rund 2000 Haushalte erzeugt

Das Biogas nutzt die AWR in den drei Blockheizkraftwerken auf dem Gelände – Maschinenräume mit einem Gewirr aus Kabeln, Rohren und Leitungen. Rund acht Millionen Kilowattstunden Strom gewinnt die Anlage in Borgstedt aus dem Biomüll – das ist genug für etwa 2000 Haushalte. Außerdem entsteht Wärme für den Betrieb der Fermenter, für die Gebäude auf dem AWR-Gelände und für ein paar der angrenzenden Firmengebäude.

Das Biomaterial wird aus den Fermentern in Rotteboxen transportiert. Dort lagert es noch einmal etwa eine Woche, bevor Bagger es auf die sogenannten Mieten karren. In diesen langen braunen Reihen lagert das Material zwei Wochen lang. Krähen picken darin, Dampf steigt auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Mieten funktionieren wie der Kompost im heimischen Garten – nur in anderen Dimensionen. Weil das Volumen viel größer sei, herrschten im Inneren Temperaturen von rund 70 Grad Celsius, erklärt AWR-Geschäftsführer Ralph Hohenschurz-Schmidt. Dadurch werden Keime und Samen abgetötet.

Biologisch abbaubare Plastiktüten gehören nicht in den Biomüll

Hohenschurz-Schmidt geht die Reihen entlang, pickt immer wieder Dinge heraus. Eine Muffinform. Den Aufsatz eines Staubsaugers. Eine Spritze. Auch biologisch abbaubare Plastiktüten gehören nicht in den Biomüll, weil diese sich in der kurzen Zeit nicht zersetzen, erklärt er. „Im Vergleich zu anderen Anlagen sind die Menschen in der Region zwar vorbildlich bei der Mülltrennung, aber noch nicht so gut, wie wir es gerne hätten“, sagt er.

Lesen Sie auch

Denn Stoffe, die nicht in den Biomüll gehören, machen zusätzlich Arbeit und verursachen Kosten. Ein Mitarbeiter ist zum Beispiel dafür zuständig, mit einem Laubsauger aufzusaugen, was nicht in den Kompost gehört. Riesige Trommeln mit Löchern in den Wänden trennen dann den Kompost von Rückständen wie Plastik oder anderen Gegenständen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Landwirte und Privatleute können sich in Borgstedt Kompost abholen

Den fertigen Kompost können sich Landwirte und Privatleute für ihre Felder oder Gärten abholen. Auf die gute Qualität mit Bio-Zertifizierung ist Hohenschurz-Schmidt stolz. Der ganze zweistufige Prozess sei inzwischen gut optimiert. Das nächste Ziel: die Gasspeicher zu vergrößern und die Fremdstoffe besser zu nutzen. „Unser Ziel ist es, alle Stoffe aus dem Bioabfall weiterzuverwenden“, sagt er. Zum Beispiel könnte aus heraussortiertem Holz Pflanzenkohle hergestellt werden.