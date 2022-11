﻿Ortseingang Büdelsdorf: Wochenlange Verkehrsbehinderungen erwartet

Am Ortseingang von Büdelsdorf müssen Autofahrer in den kommenden Wochen teils mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Denn: Der Kreisverkehr in Höhe des Hotels Heidehof wird teilweise gesperrt. Das sind die Gründe.

Am Ortseingang von Büdelsdorf entsteht eine Veloroute. Dort kommt es in den kommenden Wochen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Rendsburg. Autofahrer im Raum Rendsburg müssen sich in den kommenden Wochen auf einer wichtigen Verkehrsachse auf teils massive Behinderungen einstellen. Wie die Stadtverwaltung Büdelsdorf mitteilt, stehen auf der stark befahrenen Hollerstraße am Ortsausgang von Büdelsdorf Arbeiten und damit Sperrungen des Kreisverkehrs an. Grund ist der Bau einer neuen Veloroute, der bereits im Oktober begonnen hat.

Straße in Büdelsdorf wird gesperrt

Der Kreisverkehr in Höhe des Hotels Heidehof wird nun ab dem kommenden Dienstag, 15. November, bis voraussichtlich Ende Januar teilweise gesperrt. Betroffen sind die Einmündungen in das Gewerbegebiet Neuer Wall und in Richtung Borgstedter Straße, die dann nicht mehr befahren werden können. Auch der Kreisverkehr selbst wird zur Hälfte für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Durchfahrt für Autos in Richtung Autobahn 7 oder umgekehrt in Richtung Rendsburg wird mit einer Baustellenampel geregelt. Vor allem im Berufsverkehr muss daher in diesem Bereich der Bundesstraße 203 mit Staus gerechnet werden.

Der Verkehr aus und nach Gettorf/Borgstedt wird durch Büdelsdorf über die Fehmarnstraße, die Wollinstraße, die Agnes-Miegel-Straße, den Hermann-Ehlers-Platz, die Friedhofsallee und die Straße am Friedrichsbrunnen geleitet. Aus Rendsburg kommend beginnt die Umleitung in Richtung Gettorf/Borgstedt bereits an der Kreuzung Hollerstraße/Am Friedrichsbrunnen.

Baustelle auf der B 203 in Büdelsdorf

Die im Gewerbegebiet Neuer Wall ansässigen Unternehmen wie das Ärztehaus oder die Physiopraxis sind in den kommenden Wochen nur über die Konrad-Adenauer-Straße, die Bertha-von-Suttner-Straße sowie den Hochmoorredder erreichbar. Weil die Straße dort sehr eng ist, muss ebenfalls eine Baustellenampel eingesetzt werden. Es kommt zu Wartezeiten.

„Während der Baumaßnahme ist mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen“, teilt die Stadt Büdelsdorf mit. „Dem überregionalen Verkehr wird empfohlen, die Ortsdurchfahrt Büdelsdorf weiträumig zu umfahren.“

Im Bereich des Kreisverkehrs sowie entlang einer Allee in der Hollerstraße wird derzeit ein neuer Radweg – die Veloroute 2 – gebaut. Diese soll künftig den Radverkehr auf der Achse Büdelsdorf – Rendsburg – Fockbek aufnehmen. Außerdem entstehen im Kreisel ein neuer Geh- und Radweg sowie eine sogenannte Querungshilfe im Bereich der Ausfahrt in Richtung Autobahn. Zudem werden in diesem Bereich zwei neue barrierefreie Bushaltestellen gebaut.