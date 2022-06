Borgstedt. Autos stauen sich, während nebenan der frische Asphalt auf der B 203 bei Borgstedt noch dampft. Ampeln regeln den Verkehr, nur abwechselnd können die Fahrzeuge die Baustelle in Richtung Büdelsdorf oder A 7/Neu Duvenstedt passieren. Für das Gewerbegebiet Borgstedtfelde wird die Bundesstraße im Bereich der Zufahrt vierspurig ausgebaut. Bis Mitte Juli ist deswegen mit Behinderungen zu rechnen.

„Die Bundesstraße wird auf Höhe des Gewerbegebiets vierspurig ausgebaut“, sagt Andreas Betz vom Amt Hüttener Berge. Dazu werde die Fahrbahn von etwa neun auf rund 20 Meter verbreitert, damit die Straße im Anschluss den zusätzlichen Verkehr aufnehmen kann, ohne dass es zum Beispiel durch abbiegende Lastwagen zu Rückstaus kommt.

Borgstedtfelde: B 203 soll vierspurig ausgebaut werden

Im Moment wird dazu Asphalt in Richtung Büdelsdorf aufgetragen, der Verkehr durch Ampeln einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Ab kommender Woche ist dann die Gegenseite dran. Ziel ist es, die Arbeiten bis zum 18. Juli abzuschließen, damit der Verkehr dann zumindest wieder zweispurig geführt werden kann, so der Amtsdirektor.

Derzeit wird die Fahrbahn in Richtung Büdelsdorf verbreitert. Ab kommender Woche ist die Gegenseite in Richtung Neu Duvenstedt dran. © Quelle: Marc R. Hofmann

„Mittelfristig ist geplant, die B 203 komplett von der A 7 bis zum Kreisel in Büdelsdorf vierspurig auszubauen“, sagt Betz. Hierzu müsste jedoch noch die Finanzierung mit Land und Bund geklärt werden, ein konkreter Zeitplan stehe noch nicht fest.

Das interkommunale Gewerbegebiet Borgstedtfelde ist etwa 40 Hektar groß. Nach noch unbestätigten Berichten plant der Online-Versandhändler Amazon auf einem Großteil des Areals die Errichtung eines Logistikzentrums. In unmittelbarer Nähe betreibt der Internetriese bereits ein Verteilzentrum, in dem Waren für die Auslieferung an die Kunden vorbereitet werden.

Neben der Bundesstraße entsteht jetzt auch die Erschließungsstraße in das Gewerbegebiet Borgstedtfelde. © Quelle: Marc R. Hofmann

Rainer Hinrichs, Bürgermeister von Büdelsdorf und als Kaufmännischer Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde (EGB) in der Verantwortung, sagt: „So gut wie alle Flächen sind zumindest per Handschlag vermarktet.“ Solange Käufer jedoch noch ein Rücktrittsrecht hätten, zum Beispiel, weil für ihr Vorhaben noch keine Baugenehmigung vorliegt, verbiete es sich, Namen zu nennen.

Gewerbegebiet gehört vier Kommunen

Beteiligt sind an der EGB neben der Gemeinde Borgstedt auch die Städte Rendsburg und Büdelsdorf mit jeweils 30 Prozent, zehn Prozent hält Schacht-Audorf. Dementsprechend werden die Gewerbesteuern geteilt. Nach früheren Angaben investieren die Kommunen 8,5 Millionen Euro in die Erschließung des Gebiets. Erste Firmen sollen hier schon 2023 neue Standorte eröffnen.