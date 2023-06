Stein von Brücke an der B503 bei Schwedeneck geworfen – Auto getroffen

Schwedeneck. Ein Auto ist am Montagnachmittag von einem Stein getroffen worden, den offenbar drei Jugendliche von einer Brücke geworfen haben. Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer gegen 15.30 Uhr auf der B503 aus Eckernförde kommend in Richtung Kiel unterwegs, als der Stein seinen Wagen in Höhe Schwedeneck traf.

Zuvor hatte der Mann zwei Jungen und ein Mädchen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren auf der Brücke stehen sehen. Das Mädchen soll ein Handy in der Hand gehabt und damit den Verkehr gefilmt haben.

Stein schlug auf die Windschutzscheibe

Als der Fahrer mit seinem Auto unter die Brücke fuhr, schlug plötzlich ein faustgroßer Stein auf der Windschutzscheibe ein. Es entstand sofort ein etwa 70 Zentimeter großer Riss auf der Scheibe. Der Mann wurde nicht verletzt. Er stoppte an der nächsten Tankstelle und informierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den drei Jugendlichen verlief ergebnislos.

Der Fahrer konnte noch sagen, dass hinter ihm ein weißer Kia mit dem Kennzeichen „Eck“ fuhr. Am Steuer saß eine Frau. Sie wird nun als Zeugin gesucht. Zudem sucht die Polizei in Gettorf nach weiteren Personen, die Hinweise zu den Jugendlichen im Bereich von Brücke und B503 geben können. Sie werden gebeten, sich an die Gettorfer Ermittler unter Tel. 04346 / 2965000 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

