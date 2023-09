﻿B76-Baustelle Eckernförde: Sperrung – so laufen die Arbeiten

Eckernförde. Wer diese Woche mit dem Auto in Eckernförde unterwegs ist, braucht mitunter Geduld. Seit Sonntag, 17. September 2023, ist der gesamte Abschnitt der B76 in Eckernförde Baustelle, und zwar zwischen Abzweigung Domstag und der Kreuzung Reeperbahn/Rendsburger Straße. Grund für die B76-Sperrung sind Arbeiten am Bahnübergang Seegarten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) lässt die Signalmasten einschließlich der Fundamente und der Beschilderung erneuern. Das sind Masten für den Fußgängerüberweg mit Verkehrszeichen und Beleuchtung.

B76-Baustelle Eckernförde aktuell: So laufen die Arbeiten

Darüber hinaus werden alle Schutzplanken sowie ein Geländer am Bahnübergang durch neue Schutzvorrichtungen ersetzt, weil ein Unfallschaden ausgebessert werden muss. Außerdem wird die Vollsperrung der B76 in Eckernförde genutzt, um zusätzlich notwendige Pflasterarbeiten anzugehen und eine Rinne am Bahnübergang zu sanieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Obwohl nur am Bahnübergang gearbeitet wird, sperrt der LBV den gesamten Abschnitt der Bundesstraße 76 in Eckernförde inklusive der Zufahrt zur Preußerstraße, die stattdessen nur über die Reeperbahn zu erreichen ist. Für diese großflächige Sperrung gibt es mehrere Gründe. Zum einen geht es um die Sicherheit des Verkehrs, zum anderen den Schutz der Arbeiter, die in Ruhe und Sicherheit arbeiten können.

B76-Sperrung in Eckernförde: Arbeiten im Zeitplan?

Aus Süden kommend können Anlieger bis zur Wehrtechnischen Dienststelle (WTD) fahren, aus Norden ist die Zufahrt bis zum Bahnübergang für Anlieger frei.

Die Baustelle soll noch bis Freitag, 22. September, bestehen bleiben. Laut LBV laufen die Bauarbeiten an der B76 aktuell planmäßig und sollen rechtzeitig abgeschlossen werden. Am Wochenende darf also mit freier Fahrt gerechnet werden.

Die ausgeschilderte Umleitung führt in beide Richtungen über Domstag und Rendsburger Straße. Aufgrund des umgeleiteten Verkehrs kommt es zusätzlich zu Staus auf der Rendsburger Straße ortseinwärts vor der Kreuzung Domstag. Vor allem zu den Stoßzeiten fließt der Verkehr teilweise eher zäh, auch auf den Ausweichstrecken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Vor einem Jahr wurde die Fahrbahn der B76 in mehreren Abschnitten zwischen WTD und Lornsenplatz mehrfach gesperrt. Dabei wurde die Fahrbahn erneuert. Diese Arbeiten sind inzwischen abgeschlossen.

KN