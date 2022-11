﻿B 77 in Rendsburg: Brücke über die Eider freigegeben

Freie Fahrt auf der Eiderbücke der Bundesstraße B 77 in Rendsburg. Die eigentliche Sensation der Nachricht: Mit 21 Millionen Euro Kosten und vier Jahren Bauzeit blieb das Projekt im Kosten- und Zeitplan.

Rendsburg. Die Baukosten von 21 Millionen Euro und die Bauzeit von vier Jahren eingehalten – vor zwei Jahren wäre das Standard für ein Bauwerk gewesen. Jetzt, mit Materialknappheit und höheren Baukosten bundesweit, klang es bei der Freigabe der Brücke auf der Bundesstraße B 77 über die Eider bei Rendsburg wie eine Sensation.

Um 14 Uhr wurden am Donnerstag die letzten Baken zur Seite geräumt, und die B 77 war wieder vierspurig befahrbar. Weder Materialengpässe noch erhöhte Baupreise waren beim Durchschneiden des Bandes Thema bei Janet Sönnichsen, Bürgermeisterin von Rendsburg, und Christoph Köster vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH). „Wir haben den problemlosen Verlauf auch der Rendsburger Baufirma Brandt zu verdanken“, machte Bürgermeisterin Sönnichsen klar.

Ein Geheimrezept für das Einhalten von Kosten- und Zeitrahmen für Bauprojekte hatte Christoph Köster vom LBV nicht auf Lager. „Es steht und fällt mit der Baufirma. Bei anderen Projekten hängen wir auch hinterher.“ 2018 hatten die Vorarbeiten für die neue Brücke begonnen, berichtet Köster. Zunächst wurde eine provisorische Ersatzbrücke als Eiderquerung neben der alten gebaut, dann mit den Gründungsarbeiten begonnen.

Bis in 18 Meter Tiefe wurden die Brückenständer gegründet

Bis in 18 Meter Tiefe wurden neue Pfähle mit 1,20 Meter Durchmesser für die Brückenständer in die eiszeitlichen Sedimentschichten im Uferbereich der Eider getrieben. Der Boden erwies sich als weniger tragfähig als angenommen, die Tiefgründung war zeitaufwendiger als geplant. Dennoch blieb der Zeitplan im Limit. Die Brücke wurde drei Wochen früher freigegeben als geplant.

In Emslichheim im Emsland wurden die drei Stahlträger für die neue Brücke hergestellt und mit Schwerlasttransportern nach Rendsburg gebracht. Dort wurden sie auf der Baustelle an der B 77 zusammengeschweißt. Die neue Brücke ist 71 Meter lang, 22 Meter breit und hat ein Gewicht von 8500 Tonnen. Lkw und Pkw rollen über Standard-Asphalt, Flüsterasphalt wurde nicht verbaut.

Die Brücke wurde in einem Stahlverbundsystem gebaut. Ihre 1958 eingeweihte Vorgängerin war aus Spannbeton hergestellt worden. „Wir gehen davon aus, dass der Stahlverbund Druck gut aufnehmen kann. Vielleicht ist er robuster. Das werden spätere Generationen erleben“, sagte Christoph Köster. Die Lebensdauer der neuen Brücke beträgt laut Köster 80 bis 100 Jahre.

Täglich rollen 19 000 Fahrzeuge über die Eiderbrücke

2012 reiften die Pläne für den Brückenneubau. In diesem Jahr waren der Bauzustand, die Belastbarkeit und das Alter der Brücke bewertet worden. Dabei stellte sich heraus, dass sie für die über Jahrzehnte gestiegene Verkehrsbelastung nicht ausgelegt ist. 2021 fuhren täglich 19 000 Fahrzeuge über die Brücke, 1200 davon waren Lkw, berichtet Köster. Der Abriss im April 2020 und die Fertigstellung bis Ende 2022 wurden geplant.

Die alte Brücke war dafür ausgelegt, das sie gleichzeitig von zwei 30-Tonnern befahren werden kann. Die Belastbarkeit der neuen Brücke ist deutlich höher, sie entspricht dem EU-Standard LMI.

Im Land betreut der LBV 2000 Brückenbauwerke. Nächste Sanierungen in der Region sind 2023 an der Brücke über die Landesstraße L 328 bei Timmaspe geplant, kündigte Köster an. Sie fallen deutlich kleiner aus.

Die Bauarbeiten hatten zeitweise zur Sperrung der Rad- und Fußwege unterhalb der Brücke geführt. Schülerinnen und Schüler aus Nübbel mussten 2,5 Kilometer lange Umwege in Kauf nehmen, um die weiterführenden Schulen in Rendsburg zu erreichen. „Im Rathaus gingen Beschwerden ein“, erinnert sich Bürgermeisterin Janet Sönnichsen. Inzwischen heißt es auf beiden Seiten wieder: freie Fahrt. Laut LBV stehen nur noch Restarbeiten an den Böschungen auf dem Programm.

Bei Brücken-Bauprojekten arbeitet der LBV inzwischen eng mit den Kommunen und der Autobahngesellschaft zusammen, um geplante Sanierungsarbeiten an Straßen und Brücken zu kombinieren und Baustellenzeiten zu verkürzen, berichtete Köster. „Wir wollen für die Verkehrsteilnehmer bessere Lösungen finden.“