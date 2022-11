﻿Bäckerei Rehbehn in Ascheffel schließt: Die Gründe und wie es weitergeht

Dirk Rehbehn (59) ist in dritter Generation Bäcker in Ascheffel, sein Geschäft blickt auf eine 140-jährige Geschichte zurück. Doch am 30. November 2022 geht sie zu Ende. Rehbehn schließt. Wie es dazu kam und wie es ab Januar 2022 nun weitergeht.

Ascheffel. In der Backstube sirren die Maschinen, im Verkaufsraum tummeln sich die Kunden, und dazwischen sitzt Dirk Rehbehn auf einem Stuhl im kleinen Aufenthaltsraum hinter der Theke. „Eine Legende macht ein Ende“, sagt er.

In der Bäckerei Rebehn in Ascheffel ticken die letzten Stunden von der Uhr. Am Mittwoch, 30. November, um halb eins werden die Ladentüren geschlossen, gegen fünf sind die Öfen kalt. Dann ist es nach 140 Jahren vorbei mit vor Ort gebackenen Brötchen.

Bäckerei Rebehn in Ascheffel schließt vor dem Weihnachtsgeschäft

Im Sommer 2022 hat Dirk Rehbehn den Entschluss gefasst. Viele Faktoren haben zusammengespielt. Da ist die Tatsache, dass weder er noch seine zwei Gesellen in den vergangenen zwei Jahren auch nur einen Tag Urlaub nehmen konnten. Fachkräftemangel betreffe eben auch das Bäckerhandwerk, so Rehbehn.

Dann kam die Inflation, die Strompreise stiegen. Schließlich erfährt er, dass die Bäckerei nicht mehr den Standards entspricht, er müsse renovieren. „Ein Fass ohne Boden war das“, sagt er. Die Zukunft schien unsicher. Wie oft würden die Leute noch Brötchen kaufen kommen? „Da hab’ ich beschlossen, dass ich noch vor dem Weihnachtsgeschäft aufhöre.“

Bäckerei Rebehn in Ascheffel ist nicht alleine – Alarm wegen Inflation

Dass es für die Bäcker zurzeit nicht gut läuft, zeigt sich nicht nur in Ascheffel. Mit der Aktion "Uns geht das Licht aus – heute das Licht und morgen der Ofen?" machten Bäcker in ganz Norddeutschland im September 2022 auf ihre Probleme aufmerksam. Von einem "Kosten-Tsunami" sprach damals Landesinnungsmeisterin Maren Andresen.

Dirk Rehbehn ist 59 Jahre alt. Mit 15 begann er seine Bäckerlehre in Fockbek, arbeitete einige Zeit in Flensburg. Gewohnt hat er immer in Ascheffel. In dritter Generation ist er dort Bäckermeister. Seit die zwei kleinen A&O-Läden im Ort vor Jahren schlossen, ist die Bäckerei auch ein kleiner Kaufmann.

In den Regalen findet sich von Marmelade über Energy-Drinks bis zu Haarspray so dies und das für den täglichen Bedarf. Ein schlechtes Gewissen, den Laden aufzugeben, habe er nicht. „Ich habe mein Möglichstes gegeben“, sagt er. „Ich will jetzt lieber noch ein bisschen Qualitätszeit genießen.“

Dirk Rehbehn: Keiner wird mehr das Ascheffeler Korn backen

Traurig stimmt Dirk Rehbehn nur der Tod der Backtradition. Zu jedem Bäcker gehörten schließlich auch dessen eigene Rezepte. Wenn es Bäcker Rehbehn nicht mehr gibt, wird niemand mehr „Ascheffeler Korn“ backen. Ein von der Landkarte verschwundenes Brötchen – als Symptom für ein größeres Problem. So sieht Rehbehn das.

Am Donnerstag wird die Backstube ausgeräumt. Dann gibt es erstmal eine Runde Urlaub für alle. Mit Work-Life-Balance hatte Rehbehns Arbeitsalltag nie viel zu tun. 18-Stunden-Tage waren normal. Mehr als ein paar Stunden Schlaf braucht er nicht. Und trotz allem – die Frage, ob er jungen Menschen denn noch empfehlen würde, Bäcker zu werden, bejaht er sofort.

Neuer Bäcker in Ascheffel: Bäckerei Wollborn stellt Sortiment

Ganz ohne Brötchen muss Ascheffel auch in Zukunft nicht auskommen. Bloß gebacken werden sie in Zukunft in Owschlag. Marko Koch vom Edeka in Osterby wird den kleinen Laden übernehmen, im Sortiment sollen dann Backwaren der Bäckerei Wollborn sein. Losgehen soll es im Januar.

Eine Alternative: Im Nachbarort Damendorf, drei Kilometer entfernt, backt noch der Innungsbäcker Clausen frisch. Und auch für Dirk Rehbehn ist nicht Schluss. Am 15. Dezember fängt er in Owschlag an. Denn gebacken wird trotzdem. Aber nicht mehr in Ascheffel.