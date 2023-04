﻿So läuft der Schienenersatzverkehr zwischen Rendsburg und Kiel

Züge zwischen Rendsburg und Kiel werden bis Montag, 1. Mai, mit Bussen ersetzt. Grund dafür sind Bauarbeiten an den Gleisen im Bereich des Bahnhofs Rendsburg. Hier lesen sie alle Details zum Schienenersatzverkehr und was Fahrgäste an den Ersatzbussen kritisieren.

Die Ersatzbusse fahren in Rendsburg am ZOB los, auf der Straßenseite in Richtung Landestheater.

Rendsburg/Kiel. Bahnfahrende zwischen Kiel und Rendsburg müssen noch bis Montag, 1. Mai, mehr Zeit mitbringen. Die meisten Züge der Linien RE 74 zwischen Husum und Kiel und der Linie RB 75 zwischen Rendsburg und Kiel fallen zwischen Rendsburg und Kiel Haubtbahnhof aus und werden durch Busse ersetzt.

Doch die sind etwas länger unterwegs als der Zug: Rund 55 Minuten sind im Fahrplan für die Strecke zwischen Kiel Hauptbahnhof und Rendsburg mit nur einem Zwischenstopp in Felde angesetzt. Außerdem gibt es Ersatzbusse, die auch die Haltestellen Kiel-Hassee, Kiel-Russee, Melsdorf, Achterwehr, Bredenbek und Schülldorf anfahren. Die Abfahrtszeiten weichen von denen der Züge ab. Deswegen sollten sich Reisende online bei der Deutschen Bahn, in der App oder auf Aushängen informieren.

Wie zuverlässig ist der Schienenersatzverkehr zwischen Kiel und Rendsburg?

Doch wie zuverlässig ist der Schienenersatzverkehr? Und welche Erfahrungen haben Reisende gemacht? Wir sind am Dienstagmorgen im Bus von Kiel Hauptbahnhof nach Rendsburg mitgefahren.

An der Bushaltestelle an der Kaistraße am Bahnhof Kiel wartet Jutta Schnoor auf den Bus. „Es ist halt nervig, weil es meinen Arbeitstag verlängert“, sagt sie über den Schienenersatzverkehr. Sie fährt regelmäßig von Kiel zu ihrer Arbeit nach Rendsburg.

Züge zwischen Rendsburg und Kiel fielen schon Anfang 2023 aus

Zwischen 9. Januar und 24. Februar fielen bereits viele Züge zwischen Rendsburg und Kiel wegen Vorarbeiten an der Rendsburger Hochbrücke aus. Jetzt wird laut einer Bahnsprecherin an den Gleisen im Bereich des Bahnhofs Rendsburg gebaut.

Jutta Schnoor erzählt von ihren schlechten Erfahrungen mit dem Schienenersatzverkehr: Zweimal sei der Bus in Kiel nicht gekommen. Einmal habe sie stattdessen ein Taxi nehmen müssen, das andere Mal sei sie auf die Bahnverbindung mit dem Umweg über Neumünster ausgewichen. Etwas mehr als eine Stunde ist man dann von Kiel nach Rendsburg unterwegs. Auch sonnabends habe sie schon einmal in Rendsburg gestanden und auf den Bus eine Stunde später warten müssen, weil ein Bus nicht gekommen sei.

Doch am Dienstag haben Jutta Schnoor und ihre Mitreisenden Glück: Nur zwei Minuten nach der geplanten Abfahrt können sie einsteigen. Etwa halb voll ist der Bus, jeder bekommt einen Sitzplatz.

Ankunft am ZOB in Rendsburg pünktlich

Durch Kiel, über die Autobahn und Landstraße fährt der Bus nach Felde. Bleibt ein paar Minuten am Bahnhof stehen und schon geht es weiter nach Rendsburg. Sogar zwei Minuten früher als im Plan vorgesehen können die Reisenden am ZOB in Rendsburg aussteigen.

Christian Hermann wartet dort auf seinen Anschlussbus. Er pendelt zur Arbeit von Kiel nach Rendsburg. Mit der Pünktlichkeit der Ersatzbusse ist er zufrieden. Aber er übt auch Kritik: „Das Problem ist, dass der Schienenersatzverkehr sehr unzuverlässig ist.“ Manchmal sei nicht klar, von wo und wann die Busse fahren.

Der Bus vom Hauptbahnhof in Kiel fahre regelmäßig, aber an der zusätzlichen Haltestelle Kiel-Hassee habe er schon vergeblich auf einen Bus gewartet. „Ich war zwischendurch sehr verärgert, aber die freundlichen Busfahrer haben es wettgemacht“, sagt Hermann.

Bahnstrecke Kiel – Rendsburg – Husum: Einschränkungen im Mai und Juni

Auch im Mai und Juni müssen sich Bahnreisende auf Einschränkungen einstellen. Zahlreiche Züge zwischen Kiel und Rendsburg oder Husum werden laut Website der Deutschen Bahn in Kiel-Hassee starten oder enden. Zwischen Kiel-Hassee und Kiel-Hauptbahnhof werden stattdessen Busse eingesetzt werden. Nachts werden zudem einige Züge auf der ganzen Strecke von Rendsburg oder Husum nach Kiel durch Busse ersetzt.