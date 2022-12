﻿Fußgängerbrücke in Wattenbek: Steht eine Sperrung unmittelbar bevor?

2023 soll die Bahnbrücke in Wattenbek abgebaut werden. Die von der Gemeinde Wattenbek gewünschte umgehende Sperrung hat das Amt aber abgelehnt. Die Kommune will die Schließung über den Kreis Rendsburg-Eckernförde erreichen.

Wattenbek/Bordesholm/Brügge. Die Tage der Fußgängerbrücke über die Bahnlinie Neumünster-Kiel in Wattenbek sind gezählt. Dass 2023 der Abbau mit einem Kran erfolgen soll, ist seit Sommer gewiss. Mit der Verabschiedung des Haushalts 2023 steht nun auch Geld dafür zur Verfügung. Das Problem: An der Brücke sind Schäden entdeckt worden. Die Gemeinde Wattenbek will die Brücke umgehend sperren lassen. Das Amt Bordesholm lehnt aber ab. Jetzt soll der Kreis Rendsburg-Eckernförde in den nächsten Tagen prüfen, ob die Brücke über die Bahnlinie in Wattenbek gesperrt werden muss.