﻿Dorothea Nötzel hilft seit 25 Jahren Menschen auf dem Bahnhof in Eckernförde

Eckernförde. Die monatliche Teambesprechnung der Bahnhofsmission Eckernförde begann mit einem Dankgebet. Danach gab es Kaffee und Kuchen. Denn es gab gleich doppelten Grund zum Danken und Feiern. Zwei ehrenamtliche Mitarbeiterinnen feierten Dienstjubiläum. Dorothea Nötzel (68) ist seit 25 Jahren dabei, Sieglinde Baumgart-Dobrinski (70) seit zehn Jahren.

Zu den Gratulanten gehörten Teamleiterin Ulrike Behnsen und Dagmar Goede vom Diakonischen Werk (DW) des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde, denn die Bahnhofsmission gehört zum DW.

Bahnhofsmission: Dorothea Nötzel bekommt auch Frust wegen Zugverspätungen ab

Die Ehrenamtskarrieren der beiden Frauen stehen auch für den gesellschaftlichen Wandel. Während Dorothea Nötzel in ihrer damaligen Familienpause neben ihrem Job als Mutter und Hausfrau ein Ehrenamt suchte, kam Sieglinde Baumgart-Dobrinski im Ruhestand zur Bahnhofsmission. Die Katholikin Dorothea Nötzel wählte bewusst eine christliche Organisation für ihr Engagement. Im Team fühlt sie sich wohl und die Menschen nehmen ihre Hilfe am Bahnsteig gerne an.

Viele Menschen, die täglich die Bahn benutzen und ihre Hilfe noch nicht benötigen, begegnen Dorothea Nötzel mit Wertschätzung. Man kennt sich und spricht miteinander. Wirklich schlechte Erfahrungen mit Fahrgästen hat sie noch nie gemacht, nur ab und zu bekommt sie ein bisschen Frust über ausgefallene oder verspätete Züge ab.

An ein Erlebnis erinnert sie sich besonders gerne. „Eine Frau kam freudestrahlend auf mich zu und erzählte mir, dass sie gerade eine erfreuliche Diagnose erhalten habe und drückte mir aus Dankbarkeit dafür eine Spende in die Hand.“ Seit 25 Jahren kommt sie regelmäßig einmal in der Woche und sie hat noch lange nicht vor aufzuhören.

Faszination Eisenbahn im Ruhestand bei der Bahnhofsmission erlebt

Sieglinde Baumgart-Dobrinski war schon lange von der Eisenbahn als Verkehrsmittel fasziniert. Da war es nur ein kurzer Schritt zur Bahnhofsmission. Gerne denkt sie an die wiederholte Begegnung mit einem schwerbehinderten Rollstuhlfahrer zurück, mit dem sie oft scherzte, wenn er auf dem Eckernförder Bahnhof in den Zug stieg. „Einmal hat mich eine Frau, die das beobachtet hatte, hinterher gefragt: ‚Dass Sie das so können?‘“ Dass diese Frau durch diese Begebenheit die Erfahrung machen konnte, dass man mit schwerbehinderten Menschen ganz normal sprechen kann, freut sie noch heute.

Die Bahnhofsmission in Eckernförde sucht Helfer, um die Öffnungszeiten ausweiten zu können. © Quelle: Sigrid Querhammer

Ulrike Behnsen leitet das Team der Bahnhofsmission in Eckernförde seit zwei Jahren und konnte in der kurzen Zeit schon neue Ehrenamtliche gewinnen. Sie hat in den Kirchengemeinden für das Ehrenamt geworben. Demnächst will sie das auch an einem Info-Stand in der Stadt tun.

Die meisten Ehrenamtlichen kommen frühestens mit Eintritt in den Ruhestand. „Eine solche Ehrenamtsbiografie wie von Frau Nötzel gibt es heute nicht mehr“, sagt sie. Die meisten Ehrenamtlichen bei der Bahnhofsmission Eckernförde sind Frauen, aber auch einzelne Männer sind darunter. „Am 1. Dezember fängt einer neu an.“ Mitmachen kann fast jeder.

Ulrike Behnsen von der Bahnhofsmission: „Wir sind für alle da, die uns brauchen“

Große körperlichen Anstrengungen, wie das Schleppen von Koffern, gehören nicht zu den Aufgaben der Ehrenamtlichen. „Man muss in der Lage sein, selbständig zum Bahnsteig zu gehen und man muss zuverlässig und pünktlich sein.“ Die Aufgaben sind sehr vielfältig. Menschen in oder aus dem Zug zu helfen, gehört dazu. In Eckernförde kommen viele Patienten der Kurklinik Damp an. Die Ehrenamtlichen der Bahnhofsmission begleiten sie zu den Bussen.

Manchmal kommen auch Menschen, die gar nicht mit dem Zug fahren wollen, die sich im Winter einfach nur mal aufwärmen oder einen Kaffee trinken wollen oder jemanden zum Reden brauchen. „Wir sind für alle da, die uns brauchen“, sagt Ulrike Behnsen. Schließlich gibt es auch die mobile Bahnhofsmission. „Dann begleiten wir Menschen im Zug.“ Eine solche Begleitung ist nicht spontan möglich. „Die muss gebucht werden.“

Gerne würde Ulrike Behnsen die Öffnungszeiten der Bahnhofsmission Eckernförde ausweiten. Dafür braucht es jedoch zusätzliche Ehrenamtliche. Wer sich entscheidet, mitzumachen, wird nicht ins kalte Wasser geworfen. Es gibt zwei viertägige Seminare zum Einstieg, die in den Regionen angeboten werden und die für die Teilnehmer kostenlos sind. Wer sich bei der Bahnhofsmission engagieren möchte, kann einfach einmal während der Öffnungszeiten vorbeischauen.

Von Sigrid Querhammer