﻿Bahnstrecke Hamburg-Flensburg: Bauarbeiten und Sperrung zwischen Neumünster und Rendsburg

Nortorf. Ein Bahnkunde, der für Karfreitag eine Fahrkarte ab Nortorf Bahnhof buchen wollte, staunte nicht schlecht: Vom Bahnhof Nortorf fahren keine Züge, nur Busse als Schienenersatzverkehr. Einige Verbindungen fallen komplett aus. Der Grund: Die Deutsche Bahn erneuert vom 7. bis 11. April, über die Osterfeiertage also, die Tunnel bei Krogaspe und beim Nortorfer Ortsteil Thienbüttel.

Die Bauarbeiten haben für Reisende auf der Bahnstrecke Hamburg-Dänemark Folgen: Nördlich von Hamburg, am Bahnhof Wrist, heißt es umsteigen: Busse bringen Reisende von dort zum Bahnhof nach Rendsburg und umgekehrt. Auch Reisende nach Kiel sind betroffen.

Regionalbahnen 70 und 7: Schienenersatzverkehr wegen Bauarbeiten

Am Bahnhof Nortorf halten regulär die Regionalbahnen 70 und 7. Für sie gibt es ebenfalls einen Schienenersatzverkehr, die Busse starten am ZOB direkt beim Bahnhof, Aushänge an den Gleisen helfen bei der Orientierung. Es gibt nicht für alle Züge einen Schienenersatzverkehr. Einige Züge auf der Regionalbahnstrecke fallen ersatzlos aus. Die Abfahrtszeiten der Busse des Schienenersatzverkehrs entsprechen nicht den regulären Abfahrtszeiten der Züge. Fahrzeiten und die Zahl der Umstiege erhöhen sich.

In Nortorf informieren zudem detaillierte Ersatzfahrpläne als Aushänge an den zwei Bahnsteigen über den Schienenersatzverkehr.

Wann beginnt der Abbruch der Bahntunnel bei Nortorf?

Der Abbruch der beiden Eisenbahn-Tunnel bei Nortorf beginne am 7. April gleichzeitig, erklärt eine Sprecherin der Deutschen Bahn. „Wir wollen die Auswirkungen der Bauarbeiten auf den Bahnverkehr möglichst gering halten“, erklärt sie. Voraussichtlich am 11. April rollen zwischen Neumünster und Rendsburg wieder die Züge nach Fahrplan.

Zunächst werden die Schienen über den alten Bahnunterführungen durchtrennt, dann die maroden, teils über 100 Jahre alten Bauwerke abgerissen.

Die neuen Tunnel entstanden über Monate. Dafür zimmerten Handwerker direkt an der Bahnstrecke mit der Nummer 1040 meterhohe Verschalungen aus Holzbohlen. Jeweils 25 Tonnen Stahlbewehrung wurden in die Hüllen eingepasst, dann Beton dazu gegossen. Der Tunnel bei Krogaspe erhielt als Baustoff 400 Tonnen flüssigen Beton, der Tunnel bei Thienbüttel 300 Tonnen Beton.

In Thienbüttel ist der Betonkoloss am Ende des Tunnelwegs, auf der Westseite des Bahndamms, freigelegt. Auf der anderen Seite, an der Nortorfer Straße, warten auf einer Koppel Berge von Kies auf den Einbau.

Wie werden die neuen Tunnel bei Krogaspe und Thienbüttel eingebaut?

Pressen schieben die Tunnel über sogenannte Verschubbahnen an ihren Bestimmungsort. „Der Vorschub der Brücke erfordert Präzisionsarbeit, alles muss genau ineinandergreifen“, erläutert die Bahnsprecherin. „Das Verschieben und Absenken in die Endposition stellen die größte Herausforderung dar.“ In Thienbüttel ist die Verschubstrecke über den Tunnelweg knapp 28 Meter lang, in Krogaspe wird die Brücke 33 Meter weit über die Verbindungsstraße nach Wasbek an ihren neuen Platz geschoben.

Die Ersatzbauwerke sind so konstruiert, dass sie die Belastungen aus dem Eisenbahnverkehr aufnehmen kann, zu denen neben dem Gewicht der Loks und der Waggons samt Ladung auch Vibrationen gehören.

Informationen über den Stand der Sanierung gibt es auf der Webseite der Bahn mit den aktuellen Verkehrsmeldungen. Die Bahn informiert auf der Webseite Bauinfos Deutsche Bahn über Ausfälle.

Die Geometrie der Bauwerke und Auswahl wie Güte der Werkstoffe entsprächen gesetzlichen Vorgaben zur Standfestigkeit, heißt es von der Bahn. Das Baumaterial sei so miteinander abgestimmt, dass auch dynamische Lasten über das Bauwerk sicher in den Grund weitergeleitet werden können.