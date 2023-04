﻿Bahntunnel: Deshalb lohnt in Krogaspe ein Spaziergang am Ostersonnabend

Am späten Sonnabendabend könnte sich ein Spaziergang zur Baustelle am Bahntunnel bei Krogaspe lohnen. Nach Angaben des verantwortlichen Baustellenleiters wird das neue Bauwerk etwa ab 22 Uhr in die Lücke gepresst. In Nortorf ist das bereits am Ostersonnabend auf den Stahlschienen passiert.

Die Deutsche Bahn erneuert vom 7. bis 11. April 2023 die Bahntunnel in Krogaspe und in Nortorf. Hier der Blick von oben auf die Baustelle in Krogaspe.

Krogaspe/Nortorf. Die Deutsche Bahn AG lässt über die Osterfeiertage auf der Strecke Neumünster-Flensburg die Tunnel in Krogaspe und Nortorf austauschen. Der Schienenverkehr ruht auf der eigentlich viel befahrenen Strecke, Fahrgäste müssen während der Feiertage auf einen Busersatzverkehr umsteigen. Autofahrer müssen Umleitungen in Kauf nehmen. Die Baustellen entwickeln sich zu einem Sightseeing-Treffpunkt für Einheimische.

Am Ostersonnabend steht Karl-Heinz Schönhoff aus Ehndorf an der Baustelle in Krogaspe. „Extra wegen der Bauarbeiten bin ich hergekommen“, erklärt der Rentner auf Nachfrage. Das Ganze sei ja schon etwas Besonderes.

Bereits am Karfreitag hatte sich der ehemalige Mitarbeiter von Benthack in Neumünster den Abbruch des Tunnels angeschaut. „Ich fahre immer in den Gewerbepark Eichhof an der A7-Abfahrt Neumünster-Nord. Da baut meine alte Firma ihr neues Domizil. Und dann fahre ich hier vorbei – eigentlich über Wasbek und dann nach Ehndorf“, erzählt der Rentner.

Nortorf und Krogaspe: Viele Schaulustige kamen zu den Tunnel-Baustellen

Die Fundamentplatten auf der einen Seite seien bereits gelegt. „Per Bobkat wird der Baustellengrund auf der anderen Seite auf die richtige Höhe gebracht. Das passiert per Laser computerbasiert“, meint Karl-Heinz Schönhoff. Er werde sich vermutlich auch anschauen, wenn das Betonbauwerk hydraulisch per Schienen in die Lücke gedrückt wird.

Der Bauleiter vor Ort kündigte das auf Nachfrage von KN-online.de für 22 Uhr am Ostersonnabend an. „Mittags ist es bereits in Nortorf im Ortsteil Thienbüttel passiert.“

Das hatten zahlreiche Schaulustige am Ende des Tunnelwegs in Nortorf verfolgt. Dem Abriss am Karfreitag sahen auch viele Einheimische zu. „Mit dem Tunnel bin ich groß geworden, da wollte ich mich auch verabschieden“, sagte eine ältere Frau. Zusammen mit ihrem Bruder seien sie als Kinder immer hingelaufen, um zu schauen, ob der Tunnel auch den Zügen standhalte, erzählte sie und lachte.

Die Bauwerke in Krogaspe und Nortorf waren über 100 Jahre alt. In Krogaspe handelt es sich um die Kreisstraße 68 (Wasbeker Weg). Diese Unterführung war 1912 nach Angaben der Bahn AG gebaut worden. Der Tunnel im Ortsteil Thienbüttel in Nortorf wird auf das Jahr 1916 datiert. Die Ersatzbauwerke waren in den letzten Monaten vor Ort hergestellt worden. Am Dienstag nach Ostern soll den Bahnverkehr wieder laufen.