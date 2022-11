Erneut haben Schockanrufer im Norden zugeschlagen: In der Innenstadt von Rendsburg hat ein Opfer nach Angaben der Polizei 40.000 Euro in Bar übergeben. Weitere Betrugsversuche schlugen offenbar fehl.

Bargeld in der Stadt übergeben: 40.000 Euro in Rendsburg erbeutet

Rendsburg. In Rendsburg und mehreren umliegenden Gemeinden kam es am Mittwoch, 11. November, zu einer ganzen Reihe sogenannter Schockanrufe, bei dem bisher unbekannte Täter in mindestens einem Fall eine hohe Summe Bargeld erbeutet haben. Dies teilt die Polizei am Freitag mit.

Den Angaben zufolge gaben sich die Anrufer als Polizisten oder Staatsanwälte aus und berichten am Telefon, dass ein Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Der Angehörige sei festgenommen worden, es drohe Untersuchungshaft. Nur die sofortige Zahlung einer Kaution könne die Haft abwenden – so die Erzählung der bisher unbekannten Täter.

Bargeld in der Innenstadt von Rendsburg übergeben

Wie die Polizei nun mitteilt, haben die Verbrecher ein Opfer in mindestens einem Fall um einen hohen Geldbetrag betrogen. Den Angaben zufolge wurde in der Rendsburger Innenstadt ein Betrag von über 40.000 Euro an eine männliche Person übergeben. Erst später wurde bekannt, dass sich kein Unfall zugetragen habe. Die Kriminalpolizei Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei warnt vor Anrufen

Weiter teilt die Polizei mit: Zudem wurden am Freitag, 11. November, wieder zahlreiche Anrufe registriert, in dem ein angeblicher Polizist nach Wertgegenständen und Bargeld fragt. Die Geschichte diesmal: Man habe Einbrecher festgenommen und befürchte, dass die auf der Flucht befindlichen Komplizen bei dem Angerufenen einbrechen wollen. Das Bargeld und die Wertsachen sollen an einen Polizisten übergeben werden, der die Dinge sicher verwahren will.

Bisher ist der Polizei kein Fall bekannt geworden, in dem ein Angerufener auf diese neue Masche hereingefallen ist. Es wird seitens der Polizei erneut darauf hingewiesen, dass weder Polizisten, noch Staatsanwälte telefonisch nach Geld oder Wertsachen fragen. Sollte man sich nicht sicher sein, ob man tatsächlich mit der Polizei telefoniert, wird geraten, den Anruf zu beenden und wiederum eigenständig die Polizei zu kontaktieren.