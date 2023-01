﻿Basisgemeinde Wulfshagenerhütten feiert 40-jähriges Bestehen

Wulfshagenerhütten. Vor 40 Jahren begann eine Integrationsgeschichte der besonderen Art. In ein kleines, damals vermutlich eher konservatives, 200 Einwohner zählendes Dorf in Schleswig-Holstein kamen 18 „linksfromme“ 68er-Schwaben mit insgesamt sieben Kindern, um gemeinsam basisdemokratisch zu leben, zu arbeiten und zu bleiben – sie gründeten die Basisgemeinde Wulfshagenerhütten. Sie kauften das Herrenhaus, das ehemalige Hotel „Zum Postillion“, das zuletzt ein Kinderheim der Kieler Stadtmission war.

Wie in der christlichen Urgemeinde verzichteten die Mitglieder der Gemeinschaft auf Privatbesitz. „Für so ein Dorf war das eine große Herausforderung, dass da plötzlich eine so geschlossene Gruppe hier lebte. Nach 40 Jahren ist die Integration weitestgehend gelungen“, erklärt Martin Klotz-Woock nicht ohne Augenzwinkern bei einer Feier anlässlich des runden Geburtstags.

Die Basisgemeinde ist als Verein organisiert und Mitglied im Diakonischen Werk der evangelischen Kirche. Die Gemeinde ist allerdings nicht konfessionell gebunden. Die Gemeinschaft arbeitet aber mit der Kirchengemeinde in Gettorf freundschaftlich zusammen und hat sich auch in der Nordkirche vernetzt.

45 Kinder, Frauen und Männer gehören aktuell zur Basisgemeinde

Zurzeit leben 45 Personen im Alter von drei bis 82 Jahren in konsequenter Gütergemeinschaft in der Basisgemeinde. In den letzten Jahren sind fünf Anwärter dazu gekommen, berichtet Martin Klotz-Woock, der in der Gemeinschaft für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Die Basisgemeinde ist einerseits ein eingetragener Verein, andererseits auch eine eingetragene Genossenschaft. Diese e.G. betreibt eine Holzwerkstatt, die Spielgeräte für Kindertagesstätten herstellt. Dies sei nach anfänglichen wirtschaftlichen Problemen zum Erfolgsmodell für die Gemeinde geworden, so der Sprecher.

In den ersten 15 Jahren in Wulfshagenerhütten habe die Gemeinschaft geradezu unbegrenzt ihre Türen für psychisch angeschlagene Menschen geöffnet, so Klotz-Woock. Das sei dann irgendwann nicht mehr gegangen, die Basisgemeinde habe damals die Notbremsen gezogen. Dennoch nimmt die Gemeinschaft auch heute noch Menschen in Not auf. Zurzeit lebt eine gesundheitlich angeschlagene Frau aus der Ukraine in der Gemeinschaft.

Basisgemeinde feiert 40. Geburtstag mit Nachbarn und Freunden

Mit dabei waren auch Nachbarn, die bereits beim ersten Nachbarschaftstreffen vor 40 Jahren anwesend waren. Zu ihnen gehörten Anne (66) und Harald Rzehak (70). Harald Rzehak erinnert sich. „Wir waren damals einerseits froh, dass das Herrenhaus erhalten bleibt, aber wir waren auch skeptisch.“ Anne Rzehak ergänzt: „Manche hielten die Leute von der Basisgemeinde in ihren langen Röcken für Spinner, die mit Beten und Gärtnern durchs Leben kommen wollen. Aber wir haben schnell gemerkt, dass es keine Sekte ist.“ Die Mitglieder seien offen auf sie zugegangen, aber sie wollten nicht „missionieren.“

Harald und Anne Rzehak sind Nachbarn der Basisgemeinde Wulfshagenerhütten und pflegen seit 40 Jahren gute Kontakte zu der Gemeinschaft. © Quelle: Sigrid Querhammer

Für enge Kontakte hatte nicht zuletzt die ganz junge Generation gesorgt. „Unsere Kinder sind mit den Kindern aus der Basisgemeinde in die Schule gegangen“, erklärt Anne Rzehak. Bis heute kauft die Basisgemeinde auf Rzehaks Biohof ein. Gemeinsam besitzt man einen Betonmischer, der oft im Einsatz ist. Aber nicht nur wirtschaftlich sind beide im Austausch. „Wir sind auf einer Wellenlänge“, bekennt die Biobäuerin.

Alt-Bürgermeister Grotkopp: Basisgemeinde war gut für die Finanzen in Tüttendorf

Heinrich Grotkopp (87) war von 1986 bis 2003 Bürgermeister von Tüttendorf und damit auch von Wulfshagenerhütten. 1983 war er bereits Mitglied der Gemeindevertretung. Sein Vorgänger nahm ihn 1983 – da war er bereits Gemeindevertreter – mit zum ersten Gespräch mit den neuen Interessenten für das Herrenhaus. „Er hat gesagt: vier Ohren hören mehr als zwei.“

Grotkopp ist des Lobes voll: „Es ist alles bestens gelaufen, wie es besser nicht hätte laufen können.“ Als Kommunalpolitiker war er auch froh, dass die Gemeinschaft kostensparend für das Gemeindesäckel gewirkt hat: „Die haben uns ihre Kinder vom Hals gehalten. Sie haben die Kinderbetreuung selbst organisiert. Wir hatten ja damals keinen eigenen Kindergarten.“ Tüttendorf habe damals Kindergartenplätze teuer in Gettorf einkaufen müssen.

Basisgemeinde Wulfshagenerhütten: Fromm und politisch

Für die Basisgemeinde haben persönliche Frömmigkeit, Gemeinschaft untereinander und politisches Engagement immer zusammengehört, erklärt der Sprecher Martin Klotz-Woock. Ihre politischen Ziele speisten sich dabei aus der Friedens- und Umweltbewegung der 1980er-Jahre. Sie hätten gegen die NATO-Nachrüstung gekämpft, waren in der Anti-AKW-Bewegung aktiv und übten Solidarität mit den Armen in Südamerika. Seit 1983 bis zum Ende des Betriebes des AKW Brokdorf im Dezember 2021 fuhren sie an jedem 6. eines Monats nach Brokdorf zur Mahnwache.

Ihre Gemeinschaft haben sie nach den Gemeinden der Armen in Südamerika genannt. Dort wurden in der katholischen Kirche seit den sechziger Jahren Basisgemeinden gegründet. Dass sie selbst vorwiegend evangelisch waren, hat nichts zur Sache getan. Seit 1986 verbindet die Basisgemeinde Wulfshagenerhütten eine Partnerschaft zu einer Basisgemeinde in El Salvador.

Integration der Basisgemeinde im Ort Wulfshagenerhütten gelungen

Die Basisgemeinde ist längst integriert in Wulfshagenerhütten. Das bescheinigt auch Bürgermeister Thomas Thee (CDU), der zum Gratulieren kam. Die persönlichen Beziehungen haben schon früh begonnen: „Ich bin mit drei Kindern aus der Basisgemeinde in die Grundschule gegangen.“ Einmal im Jahr tagt die Gemeindevertretung in den Räumen der Gemeindevertretung. „Darauf freue ich mich schon.“

