﻿ Bauarbeiten in Altenholz: Umleitung für Autos kürzer als für Radler

Altenholz. Eine Umleitung in Altenholz sorgt für Diskussionen. Auslöser ist der Straßenausbau von Königsberger Straße und Pillauer Weg. Die Straßen liegen in einer Sackgasse. Für die Bauzeit, die etwa fünf Jahre dauern wird, wurde eine Umleitung eingerichtet: Autofahrer biegen von der Klausdorfer Straße ab auf eine am Waldrand geschaffene provisorische Straße, die zur Königsberger Straße führt – und umgekehrt.

Auf der Umleitungsstrecke gilt Tempo 20, der Verkehr wird wechselseitig am Waldrand entlanggeführt. Für Radfahrer und Radfahrerinnen gibt es zwar mehrere Varianten, um aus Altenholz-Klausdorf oder Dänischenhagen nach Altenholz zu gelangen – zum Beispiel zum großen Schulzentrum Altenholz.

Altenholz: Umleitung für Radler ist länger

Durch den Straßenausbau ist das allerdings mit Umwegen verbunden. Matthias Langer aus Dänischenhagen ist viel mit dem Fahrrad unterwegs, sagt, er fahre etwa 7000 Kilometer pro Jahr. Er kritisiert die Verkehrsführung in Altenholz. Angesichts der neu geschaffenen Straße am Waldrand Richtung Altenholz-Stift spricht er von einer Bevorteilung des Autoverkehrs.

Langer sagt: Wenn die Autos ohnehin nur Tempo 20 fahren dürften, könne man die Umfahrung am Waldrand doch auch als Fahrradstraße ausweisen. „Das wäre ein Kompromiss“, sagt der Dänischenhagener. Natürlich müsse man dann vorsichtig aneinander vorbeifahren.

Stattdessen müssten zum Beispiel alle Radfahrer aus Altenholz, Dänischenhagen, Kaltenhof oder Scharnhagen „einmal außenrum fahren“. Das sei doppelt so lang. „Ich wünsche mir so viel Fahrradfreundlichkeit wie möglich“, sagt der Mann aus Dänischenhagen.

Kritik an Baustellenführung in Altenholz

Langer ist nicht der einzige, der die Gestaltung der Baustellenführung in Altenholz kritisiert. Auch Eltern beschwerten sich zu Beginn der Umleitung, berichtet SPD-Fraktionschef Jens Kruschwitz. Die von der Verwaltung vorgeschlagene Route sehe eine Benutzung des Radweges entlang der Altenholzer Straße vor und biege dann in die Straße Rote Kate ein. Die ist zwar für Autofahrer eine Sackgasse, aber Radelnde gelangen von dort zur Dänischenhagener Straße. Von dort führt die Route zum Ostpreußenplatz.

Die Strecke Richtung Schulzentrum werde morgens von etwa 500 Schülerinnen und Schülern genutzt, die häufig in Gruppen führen, so Kruschwitz. Wenn dann auch noch Elterntaxis unterwegs seien, lasse die Fahrbahnbreite ein Überholen kaum zu. Er halte die Strecke daher nicht unbedingt für gefährlich. Aber es ergebe sich für Schüler und Eltern in Autos „ein unnötiges Stresspotenzial, vor allem vor dem Herrenhaus Stift“.

Nach Beschwerden der Eltern habe die Verwaltung einen alternativen Schulweg angeboten. Der sei in weiten Teilen identisch mit dem ursprünglichen Schulweg durch den Wald.

Umfahrung zu eng für Radler und Fußgänger

Die für Autos eingerichtete Umfahrung am Waldrand entlang ist nach Angaben der Verwaltung für Radler und Fußgänger gesperrt, weil es zu eng ist. Der Wald gehört der Stadt Kiel, eine Durchfahrt war verboten. Weil die Radwege in Altenholz eher schmal sind, werden jetzt auch die Ränder Stück für Stück optisch verbreitert, indem zum Beispiel Wildkraut entfernt wird.

Die provisorische Straße soll nach Abschluss der Arbeiten übrigens erhalten bleiben. Grund sind die Erfahrungen beim Brand der Ladenzeile in Altenholz-Stift im Jahr 2014. Der Ortsteil Stift endet quasi am Sportzentrum, wo ein kleiner Kreisel dann wieder auf den Weg zurückführt.

KN