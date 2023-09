﻿Wegen Knochenfunds: Bauarbeiten am Altstädter Markt kurzzeitig gestoppt

Rendsburg. Was für ein Start in die Woche: Am Montagmorgen gegen 10 Uhr haben Bauarbeiter in einer Grube in der Nähe der Marienkirche in Rendsburg menschliche Knochen entdeckt. Dort hatte erst am vergangenen Mittwoch der erste Bauabschnitt der Sanierung rund um den Altstädter Markt begonnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gefunden wurden die Knochen – unter anderem ein Schädel – beim Verlegen von Rohren in etwa 1,5 Metern Tiefe in der Straße „An der Marienkirche“. „Die Knochen sahen schon relativ alt aus“, sagt Heiko Hinrichsen aus dem Tiefbauamt der Stadt Rendsburg. Aufgrund des Fundorts könne man davon ausgehen, dass die menschlichen Überreste Teil alter Gräber seien.

Menschliche Knochen an der Marienkirche: Fundort ehemaliger Friedhof

Nach dem Fund mussten die Bauarbeiten für ein paar Stunden pausieren. Die Knochen wurden am Montag an die Kriminalpolizei übergeben. Auch mit dem Archäologischen Landesamt steht die Stadt Rendsburg im Austausch. Am frühen Montagnachmittag konnten die Mitarbeiter aber schon wieder mit Baggern und Schaufeln graben. „Es geht mit einer gewissen Sorgfalt weiter“, sagt Heiko Hinrichsen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In einer Baugrube an der Marienkirche in Rendsburg haben Bauarbeiter menschliche Knochen entdeckt – unter anderem einen Schädel. © Quelle: Stadt Rendsburg

Das Gebiet der derzeitigen Bauarbeiten sei ein ehemaliger Teil des Friedhofsgeländes rund um die Marienkirche, bestätigt Pastor Rainer Karstens. „Deshalb ist es nicht überraschend, dass dort etwas gefunden wurde“, sagt er. Die Kirche wurde 1287 gebaut. Es sei davon auszugehen, dass dort jahrhundertelang Beerdigungen stattgefunden haben. Aber: Schon seit rund 170 Jahren seien an der Marienkirche keine Menschen mehr bestattet worden, deshalb müssten die Knochen älter sein, vermutet er.

Eine Störung der Totenruhe seien die Bauarbeiten und Funde nicht, sagt Pastor Karstens. „Die Menschen werden an anderer Stelle würdig zur letzten Ruhe geführt“, erklärt er.

Bauarbeiten rund um den Altstädter Markt in Rendsburg dauern 18 Monate

Bis voraussichtlich Januar 2024 soll der erste Bauabschnitt der Sanierung des Altstädter Markts an der Marienkirche fertiggestellt sein. Dort wird derzeit eine neue Entwässerung verlegt, es folgen Versorgungsleitungen. Eine große Verschiebung bedeutet der Fund vorerst noch nicht. Man habe schon in der Planung berücksichtigt, dass man alte Überreste finden könnte, sagt Heiko Hinrichsen aus dem Tiefbauamt. Mögliche Baustopps seien deshalb im Zeitplan einkalkuliert.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als Nächstes sollen ab November 2023 der Altstädter Markt und der Marktplatz saniert werden. Insgesamt ist für das Projekt laut Stadt Rendsburg eine Bauzeit von etwa 18 Monaten geplant.

KN