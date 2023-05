﻿Bauland in Negenharrie: Das sind die Gründe für die Verzögerung

Negenharrie. Seit mehreren Jahren debattiert die Gemeinde Negenharrie über den Bebauungsplan Nr. 1 Dorfmitte – der Aufstellungsbeschluss war im Mai 2021 gefasst worden. Neue Grundstücke werden südlich der Schulstraße, westlich der Dorfstraße und nordöstlich der Mühlenstraße geschaffen. In dieser Woche kam die Gemeindevertretung mit dem Plan auch nicht weiter. Nur die laufende Veränderungssperre wurde um ein weiteres Jahr verlängert. Durch die neuen Grundstücke könnte die Einwohnerzahl auf knapp über 400 ansteigen.

Der ehemalige Bürgermeister Joachim Rix lieferte in der Einwohnerfragestunde einen schönen Einstieg in das Thema Planungskosten. Er wollte wissen, wie viel Geld die Kommune in den seit mehreren Jahren laufenden Prozess bereits gesteckt habe. Bürgermeister Hans-Jürgen Leptien (AfW), der noch bis zur konstituierenden Sitzung des neuen Ortsparlaments am Montag, 12. Juni, im Amt ist, beantwortete: „Für das Ortsentwicklungskonzept 30 000 Euro, für den Bebauungsplan werden es wohl 65 000 Euro werden.“

Kritik in Negenharrie: „Für Familien wird das wohl so schnell nichts mehr!“

Beim Thema Bebauungsplan Nummer 1 konnte die Gemeinde diesmal auch wieder nur die Veränderungssperre um ein Jahr verlängern. Eigentlich war der Auslegungsbeschluss vorgesehen, aber die Unterlagen vom Planungsbüro liegen noch nicht vor. Diese abermalige Verzögerung nahm Ingo Bumann (AWN, stellvertretender Bürgermeister) zum Anlass für deutliche Kritik. „Es ist gut und richtig, dass wir den Plan aufstellen wollen. Die Kosten und das ganze Drumherum, wie das Theater mit den Gutachten, ist unglaublich“. Er betonte weiter: „Die Gemeinde wollte eigentlich Grundstücke für junge Familien anbieten, aber das wird wohl so schnell nichts mehr!“

Bumann meinte damit sicher nicht nur die Fertigstellung des B-Plans, sondern die für Familien schwierige Finanzierbarkeit der eigenen vier Wände angesichts der Zins- und Kostensteigerungen. Bürgermeister Hans-Jürgen Leptien konnte diesen Argumenten auch nur zustimmen. Er wies darauf hin, dass die Corona-Pandemie und viele geforderte Gutachten das Ganze deutlich verzögert hätten. Der Gemeindechef hält es aber auch für richtig, dass sich die Gemeinde für den B-Plan und damit die Planungshoheit entschieden habe. Die Kommune will die Veränderungen auf etlichen Bauernhöfen steuern.

Negenharrie: Anbau an Feuerwehr beschlossen Die Gemeindevertretung Negenharrie hat den Bau eines Dorfgemeinschaftsraumes am Feuerwehrhaus beschlossen. Das Domizil, das 2024 neben dem bestehenden Gebäude entstehen soll, könnte bis zu 330 000 Euro kosten. Eine Förderung von 100 000 Euro ist möglich. Außerdem senkte die Gemeindevertretung die Abwassergebühren: Die monatliche Grundgebühr wird von 7,76 auf 7 Euro und der Kubikmeterpreis von 2,20 auf 1,70 Euro reduziert.

Über die vielen Gutachten konnte auch er nur mit dem Kopf schütteln. Zuletzt musste die Gemeinde bei der Regenwasserentsorgung ein Pufferbecken – für ein mögliches Starkregenereignis – einplanen, berichtete Leptien. Zum Ende seiner 20-jährigen Bürgermeisterzeit hätte er sich gewünscht, dass er noch mit der alten Gemeindevertretung diesen B-Plan verabschieden kann.

Daraus wird nichts mehr. Im Herbst wird die künftig neunköpfige Gemeindevertretung, in der fünf neue Vertreterinnen und Vertreter mitwirken, entscheiden müssen. Die Kommunalwahl hat die AfW mit 55,2 Prozent gegen die AWN (44,8) gewonnen. Beide Wählergemeinschaften haben sich auf Susanne Roxien (AfW) als Bürgermeisterkandidatin verständigt.

