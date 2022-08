Holzbunge. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) Schleswig-Holstein will die beschädigte B 203 an diesem Mittwoch, 24. August, von 6 bis 18 Uhr ausbessern. Geplant ist, die Bundesstraße in Richtung Rendsburg dafür zwischen der K 2 in Holzbunge und der A 7 halbseitig zu sperren.

Nach Angaben des LBV handelt es sich um Reparaturarbeiten einzelner Schadstellen und ausdrücklich nicht um eine vollständige Sanierung. Autofahrende müssen mit Behinderungen rechnen, da eine mobile Ampel den Verkehr nur halbseitig passieren lässt. Ortskundigen wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Die Verkehrsführung wurde mit der Polizei, der Verkehrsbehörde, dem Kreis, dem Amt, den Gemeinden und dem Buslinienbetreiber abgestimmt, so der LBV. Der Landesbetrieb bittet, sich auf die Arbeiten einzustellen sowie um rücksichtsvolles Verhalten zum Schutz der Menschen auf der Baustelle.