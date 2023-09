Radwegsanierung

Im Oktober müssen Autofahrer an der B76 mit Komplikationen rechnen.

Nach der Sperrung in Eckernförde steht im Oktober die nächste Baustelle an der B76 an. Zwischen Neudorf-Bornstein und Altenhof saniert der LBV einen Radweg. Dafür wird auch die Bundestraße je halbseitig gesperrt. Teilweise müssen Autofahrer mit längeren Umwegen rechnen.

KN-online WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket