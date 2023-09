Verkehr

In Felm steht der zweite Sanierungsabschnitt der K49 an. Nach dem Abschnitt der Straße in Richtung Osdorf, folgt nun der erste Teil der Ortsdurchfahrt. Das bedeutet für viele Felmer, dass sie nicht mehr vor ihren Häusern parken dürfen.

