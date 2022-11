﻿Versorgungsbetriebe Kronshagen sorgen sich um Sicherheit der Bürger

TNG und Telekom verlegen seit März Glasfaserleitungen für die Breitbandnutzung in Kronshagen. Bei den Arbeiten ist es immer wieder zu Schäden an Stromleitungen gekommen. Zuletzt wurde zweimal eine Gasleitung in Mitleidenschaft gezogen. Für eine Firma wurde jetzt ein Baustopp verhängt.

Kronshagen. „Wir haben Angst um Leib und Leben der Kronshagener.“ Mit diesen drastischen Worten beschrieb Joachim Kledtke, Geschäftsführer der Versorgungsbetriebe Kronshagen (VBK), am Dienstag die aktuelle Situation beim Breitbandausbau in Kronshagen. Am Montag war bekannt geworden, dass die Beschädigung einer Gasleitung in einem Haus im Meddagskamp von der verursachenden Firma nicht einmal gemeldet wurde. Schon im Verlauf der Breitbandverlegung sei es immer wieder zu Beschädigungen an den Versorgungsleitungen der VBK gekommen, so Kledtke. Es sei Glück, dass dabei noch nichts Schlimmeres passiert sei. Bei 13 gemeldeten Vorfällen seien Stromleitungen beschädigt worden. Viermal sei das von der Telekom beauftragte Unternehmen beteiligt gewesen, neunmal die Firma, die für die TNG arbeite.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erdraketen verursachten viele Schäden

In allen Fällen wurden die Schäden, laut VBK, durch einen Bodenverdrängungshammer verursacht. Mit der sogenannten Erdrakete, die von einem mittels Druckluft betriebenen Kolben vorangetrieben wird, können Rohrleitungen bis zu 70 Meter durch das Erdreich geschossen werden. Der Vorteil ist, dass man dafür nicht alles aufgraben muss, sondern nur einen Start- und einen Zielschacht gräbt. Der Nachteil ist, dass alles, was dem Gerät in den Weg kommt, Schaden nimmt.

So sieht eine Niederstromleitung aus, die von einer Erdrakete durchschlagen wurde. © Quelle: VBK

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In zwölf Fällen waren Niederspannungsleitungen betroffen, in einem Fall eine Mittelspannungsleitung mit 10 000 Volt. „Die Ummantelung der Leitung wurde verletzt, sodass Wasser eindringen konnte“, erklärte VBK-Netzbetriebsleiter Jacob Waßmuth. Drei Wochen nach Beschädigung sei die Störung aufgetreten, in deren Verlauf Teile von Kronshagen stromlos waren. „Bei Beschädigungen können Mittelspannungsleitungen auch Explosionen mit der Kraft einer Handgranate auslösen“, warnt Kledtke.

„Wir mussten bei Begutachtung der Schäden immer wieder feststellen, dass nicht ordnungsgemäß gearbeitet wurde“, so Kledtke. So sei es vorgeschrieben, Mindestabstände zu bestehenden Versorgungsleitungen einzuhalten und diese freizulegen. Daran hätten sich die Unternehmen nicht immer gehalten und quasi im Blindflug gearbeitet.

Gasleitung im Blindflug getroffen

Am 28. November hat die Firma MIH, die für die TNG tätig ist, eine Gasleitung mit einem Durchmesser von 50 Millimetern im Hofbrook getroffen und ein Loch in die Leitung geschlagen, sodass Gas ausgetreten ist. Der Schaden wurde gemeldet, die Versorgungsbetriebe haben das Gas abgedreht und den Schaden mit einer dreistündigen Notreparatur behoben, so Kledtke. Dort, wo das Gas sich mit Sauerstoff vermische, würde bereits die Glut einer Zigarette reichen, um es zu entzünden, verdeutlichte er die Gefahr. Auch in diesem Fall sei eine vorgeschriebene Freilegung der Gasleitung vor dem Durchschuss nicht gemacht worden, beklagte die VBK.

Die notreparierte Gasleitung (unten) wurde beim Durchschießen der kreuzenden Breitbandleitung (oben) beschädigt. © Quelle: Sven Janssen

Dass dieselbe Firma am Freitag bei einer Hausinstallation mit der Erdrakete das Ziel verfehlte, die Wand zum Keller durchbohrte, dahinter die Gasinstallation beschädigte und den Vorfall nicht einmal vorschriftsmäßig meldete, habe für ihn das Fass zum Überlaufen gebracht, so Kledtke. „Wir haben erst am Montag von der Sache erfahren, als uns die besorgte Eigentümerin anrief.“ Das hätte in einer Katastrophe enden können. Zum Glück sei kein Gas ausgetreten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Joachim Kledtke, VBK-Geschäftsführer © Quelle: Sven Janssen

TNG verhängt Baustopp und will vollständige Aufklärung

„Als wir davon erfahren haben, haben wir sofort einen Baustopp für Kronshagen verhängt“, sagte TNG-Sprecherin Bettina Büll. Auch dort habe MIH den Schaden nicht gemeldet. Die Sicherheit habe immer Vorrang, weitergearbeitet werde erst, wenn der Vorfall aufgeklärt sei und feststehe, dass sich so etwas nicht wiederhole. Auch MIH-Projektleiter Anes Brcvak war überrascht. „Ich wurde von unserem Bauleiter, der selbst vor Ort war, nicht über den Schaden informiert“, sagte er am Dienstag. Er räumte den Fehler unumwunden ein und kündigte an, dass künftig ein anderer Bauleiter eingesetzt werde. „Ich werde Mittwoch selbst vor Ort sein, um sicherzustellen, dass sich solche Fehler nicht wiederholen“ Es seien bereits Gespräche mit den Beteiligten vereinbart. Bei einem Krisentreffen am Dienstag, an dem MIH und TNG teilnahmen, hatten die VBK gefordert, dass stichprobenartig Leitungen freigelegt würden, um an neuralgischen Punkten nachzuschauen, ob es weitere Schäden gäbe. Dieser Forderung wolle man nachkommen so Brcvak, der den Baustopp als Katastrophe bezeichnete, die er so noch nie erlebt habe.