﻿Bundeswehr startet Beachlounge in Eckernförde: Das steckt dahinter

Eckernförde. Erlebe die Bundeswehr dort, wo du sie nicht erwartest – so lautet der Slogan der Bundeswehr-Beachlounge, die am Freitag, 30. Juni, in Eckernförde eröffnet wird. Direkt am Strand, hinter der Schwimmhalle, neben dem griechischen Restaurant Kreta, bauen die Soldaten ihre Zelte gerade auf.

Dort sollen Interessierte vom 1. Juli bis zum 3. September die Möglichkeit haben, mit Bundeswehrmitarbeitern ins Gespräch zu kommen. Aber auch drumherum ist einiges geplant. Alle wichtigen Infos im Überblick.

Warum kommt die Bundeswehr an den Strand?

Die Bundeswehr sucht Nachwuchs. In den vergangenen Jahren gab es Info-Aktionen im Citti-Park in Kiel oder in Hannover. „Wir haben uns gefragt, wo erreichen wir im Sommer die meisten Leute“, erklärt Christiane Ohland, die als Projektoffizier für die Beach Lounge zuständig ist.

Am Eckernförder Strand treffe man in den Ferienmonaten Menschen aus allen möglichen Teilen Deutschlands, ideal für Karriereberater. So kam die Beach-Lounge dann mithilfe der Stadt und des Marinestützpunktes als Kooperationspartner zustande.

Was passiert bei der Beach-Lounge der Bundeswehr?

Die Beach-Lounge ist zum einen ein Informationsangebot. Hier können Interessierte sich bei sechs Karriereberatern der Bundeswehr über verschiedene Möglichkeiten informieren – von Praktika über Ausbildung bis zum Reservedienst. Dabei geht es ebenso um die zivilen Berufe wie auch die Möglichkeiten für Soldaten.

Wer sich schon sicher ist, kann auch bei der Beach-Lounge seine Bewerbungsunterlagen abgeben oder einen Termin für das Assessment-Center ausmachen. Wer vor Ort spontan begeistert ist, kriegt alle weiteren nötigen Infos an die Hand.

Welche Aktionen gibt es bei der Beach-Lounge der Bundeswehr?

Doch es soll nicht nur um Karriereberatung gehen. Zusätzlich bietet die Bundeswehr einige Mitmachaktionen. So kann man sich beim Military Fitness Parcours beweisen, Beachvolleyball oder Tischkicker spielen, Knotenknüpfen lernen oder verschiedene Militärfahrzeuge besichtigen.

Jeden Dienstag und Donnerstag haben Interessierte außerdem die Möglichkeit zum Marinestützpunkt zu fahren und U-Boote zu besuchen. „Das ist normalerweise wegen der hohen Sicherheitsstufe nicht möglich“, so Ohland.

Am besten meldet man sich ein oder zwei Tage im Voraus bei der Beach-Lounge an. Los geht es um 8.30 Uhr mit dem Boot Richtung Stützpunkt. Eine Mittagspause ist inklusive, zurück ist man um 16 Uhr.

Welche Einheiten der Bundeswehr sind während der Beach-Lounge vor Ort?

Jede Woche gibt es einen anderen Themenschwerpunkt. In der ersten Woche, ab dem 3. Juli sind Spezialpioniere, U-Bootgeschwader, Marinemusikkorps und eine Unteroffiziersschule vor Ort.

In der Woche vom 10. Juli kommen Marinefliegergeschwader, eine Marineoperationsschule und das Landeskommando SH. Ab dem 17. Juli ist das Elektrische Kampfbataillon da. Die Woche vom 24. Juli ist dem Sanitätsdienst gewidmet.

Darauf folgen ab dem 31. Juli das Seebataillon und das Kommando Spezialkräfte Marine und ab dem 7. August das Aufklärungslehrbataillon und erneut Spezialpioniere.

In der Woche vom 14. August kommen Feldjäger, ab dem 21. August das Tarnsporthubschrauberregiment 10. Die letzte Woche ist den zivilen Berufen gewidmet. Vor Ort sind dann WTD 71, Ausbildungswerkstätten und das Brandschutzzentrum Nord.

