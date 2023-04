﻿Eckernförder Werkstatt: „Menschen haben falsches Bild von Werkstätten“

Mehr als 200 Beschäftigte arbeiten in den verschiedenen Werkstätten in Eckernförde.

Eckernförde. Behindertenwerkstätten stehen immer wieder in der Kritik: Für die Arbeit kriege man keinen Mindestlohn, die Werkstätten täten zu wenig, um eine Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen, scheiterten bei der Inklusion. Die Mitarbeiter der Eckernförder Werkstatt wehren sich gegen solche Vorwürfe. Auch sie kritisieren aber einige der Umstände, unter denen sie derzeit arbeiten.

Seit 1976 bietet die Eckernförder Werkstatt als Rehabilitationseinrichtung Bildungs-, Arbeits- und Assistenzangebote für Menschen mit Behinderungen an. Zur Werkstatt gehören unter anderem eine Tischlerei, eine Wäscherei, Garten- und Landschaftspflege sowie eine Kaffeerösterei. Insgesamt arbeiten hier mehr als 200 Beschäftigte. „Es sind sehr vielfältige, aber auch individuelle Förderangebote“, sagt Einrichtungsleiterin Anja von Keller.

Eckernförder Werkstatt: Menschen haben falsches Bild

Die Eckernförder Werkstatt gehört zur Gruppe Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie (NGD). Leben kann und soll man vom Werkstattgehalt nicht allein, die Beschäftigten erhalten zusätzlich verschiedene Leistungen wie Grundsicherung.

Kritik am System der Werkstätten weist der NGD-Vorsitzende Martin Seehase zurück. „Werkstätten sind keine einfachen Produktions-, sondern eben auch Rehabilitations- und Bildungseinrichtungen“, konstatiert Seehase.

„Die Menschen haben ein falsches Bild. Wir sind keine geschlossene Einrichtung“, sagt Anja von Keller. „Das Thema ist sehr komplex. Die Vereinfachungen verzerren die Lage, das ist teilweise unhaltbar.“ Auch die Mitglieder des Werkstattrats, die gewählten Vertreter der Beschäftigten, bekräftigen, dass sie gerne in der Werkstatt arbeiten. Beschäftigte oder Klienten sind die Menschen mit Behinderung, die bei der Eckernförder Werkstatt arbeiten.

Eingliederungshilfe: Behindertenwerkstatt kritisiert schlechte Kommunikation

Statt Kritik wünschen sich die Mitarbeiter und Beschäftigten mehr Unterstützung und Reformen. Martin Seehase kritisiert die Situation der Eingliederungshilfe, die Menschen mit Behinderung bei der gesellschaftlichen Teilhabe helfen soll: Seit der Kommunalisierung der Hilfe sei beständig das Misstrauen zwischen den zuständigen Landkreisen und Städten sowie dem Sozialministerium und den Werkstätten und Trägern gewachsen. Das führe zu Stillstand und zusätzlichen Kosten, bemängelt Seehase.

Zuletzt konnte bei Gesprächen zwischen Land, Kreisen und kreisfreien Städten keine Verständigung über eine Übergangsfinanzierung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen erzielt werden, wie der schleswig-holsteinische Landkreistag kritisiert. Grund für die Neuordnung ist das Bundesteilhabegesetz.

Auch beim Thema Wohnraummangel stoße man oft auf taube Ohren. Viele Beschäftigte würden gerne aus Wohnheimen in eigene Wohnungen ziehen, doch bezahlbaren Wohnraum gebe es nicht nur in Eckernförde kaum. Auch Wohnheimplätze fehlen. „Teilweise wohnen Menschen, die selber kurz vor der Rente stehen, noch bei ihren Eltern, die schon über 80 sind“, erzählt von Keller.

Mit ihren Darstellungen und Fragen zum Thema Zukunft der Werkstätten in Schleswig-Holstein wandten die Eckernförder sich am Donnerstag, 20. April, auch an Ministerpräsident Daniel Günther, der die Einrichtung besuchte. Am 21. April will der SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Thomas Losse-Müller, in die Eckernförder Werkstatt kommen.