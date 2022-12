﻿Jahresrückblick der Kreisverwaltung: Beim Zensus lief es nicht so gut

Am Ende eines weiteren Krisenjahres blickt die Kreisverwaltung zurück. Neben Corona und Flüchtlingen fiel vor allem beim Thema Zensus im Kreishaus mehr Arbeit an als erwartet. Bis zuletzt mussten rund 300 Interviewer auf ihr Geld warten.

Rendsburg. Die Kreisverwaltung Rendsburg-Eckernförde blickt auf ein herausforderndes Jahr zurück. Neben Corona-Flüchtlings- und Energiekrise haben vor allem die Themen Führerscheinumtausch und der Zensus 2022 die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kreishaus in Rendsburg zusätzlich beschäftigt. Dies erklärte Landrat Rolf-Oliver Schwemer im Rahmen eines Pressegesprächs vor wenigen Tagen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Probleme beim Zensus

Während der Umtausch der Führerscheine dank Online-Verfahren, mehr Personal und Schnellschalter mittlerweile recht problemlos läuft, hakte es beim Thema Zensus offenbar bis zuletzt. Fast 300 sogenannte Erhebungsbeauftragte, die im Sommer für Befragungen an den Haustüren im Kreisgebiet unterwegs waren und Interviews führten, warteten bis jetzt auf die abschließenden Auszahlungen ihrer Aufwandsentschädigungen.

Analog lief es besser

„Das Thema Zensus ist nicht so gelaufen, wie erwartet“, bestätigte Schwemer in seinem Jahresrückblick. „Das ganze Verfahren war deutlich aufwändiger, als vom Land und vom Statistikamt Nord angekündigt.“ Unter anderem sei die Technik nicht ausgereift. Statt, wie geplant, eine Schnittstelle nutzen zu können, hätten rund 12 500 Datensätze, die im Sommer von den sogenannten Erhebungsbeauftragten auf Tablet-PC gesammelt worden waren, anschließend im Kreishaus händisch in die Datenbanken getippt werden müssen. Bis 11. November mussten die Zensusdaten beim Statistikamt vorliegen. Dazu hatte der Kreis neben dem regulären Personal des Zensus-Teams auch die Auszubildenden der Kreisverwaltung eingesetzt und in drei Schichten – teils auch am Wochenende – arbeiten lassen. „Unter dem Strich muss man sagen, dass der Zensus vor zehn Jahren – damals noch analog – besser gelaufen ist, als diesmal digital“, so Schwemer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Geld erst vor Weihnachten ausgezahlt

Unter den Problemen hatte offenbar auch die Bezahlung der freiwilligen Zensusbeauftragten – darunter Rentner und Studenten – gelitten. Mehrere Betroffene hatten sich noch vor wenigen Tagen an die Redaktion gewandt und erklärt, dass entgegen der ursprünglich für Ende November angekündigten Abschlusszahlung über die Abschläge hinaus noch kein Geld erhalten hatten. Am Mittwoch bestätigte der Kreis, dass die Endabrechnung für 278 Personen erst in der Woche vor Weihnachten erfolgt ist.

Personal weiter aufgestockt

„Die Beträge, abzüglich bereits erfolgter Abschläge, wurden am 21. Dezember zur Auszahlung gebracht“, teilt Nils Förster vom Fachdienst Kommunales und Ordnung auf Anfrage mit. „Ich gehe derzeit davon aus, dass damit alle Erhebungsbeauftragten ihr Geld erhalten haben.“ Grund für den Rückstau bei den Auszahlungen seien neben den technischen Problemen auch vermehrte Ausfällen im Innendienst gewesen. Daraufhin sei das Personal nochmals aufgestockt worden. „Dass die Verzögerung der Auszahlung teilweise zu Unmut bei den Erhebungsbeauftragten geführt hat, kann ich nachvollziehen“, so Förster. „Dafür kann ich mich nur entschuldigen.“

Sollte jetzt im Einzelfall noch immer kein Geldeingang vorliegen, können sich die Betroffenen unter Tel. 04331/202 7175 oder per E-Mail an: zensus@ehst-kreis-rendsburg-eckernfoerde.landsh.de beim Zensus-Team des Kreises melden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Dass exakte Zahlen aus dem Zensus künftig für den Kreis wichtig werden, daran lässt Schwemer keinen Zweifel. „Deswegen wollen wir das Projekt auch gut abwickeln“, so der Landrat. Denn: Auf Basis der Zensus-Daten wie Einwohnerzahlen oder Haushaltsgrößen werden künftige Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs berechnet. Für Kreis, Städte und Gemeinden geht es mittelfristig also um viel Geld – zum Beispiel für Kindergärten, Schulen oder den Straßenbau.