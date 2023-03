﻿Letzte Sitzung vor der Wahl: Bekannte Gesichter verlassen den Kreistag

Emotionaler Abschied im Kreistag Rendsburg-Eckernförde: Die letzte reguläre Sitzung vor der Kommunalwahl im Mai war für eine ganze Reihe Angeordneter das Ende ihres kommunalpolitischen Engagements im Kreis. Auch für Kreispräsidentin Juliane Rumpf.

Rendsburg. Bei der Sitzung des Kreistages Rendsburg-Eckernförde am Montagabend in Rendsburg nahm eine ganze Reihe Abgeordneter zum vorerst letzten Mal im Sitzungssaal des Kreishauses Platz. Zu denjenigen, die zur Kommunalwahl am 14. Mai nicht wieder antreten, gehören der langjährige CDU-Fraktionschef Manfred Christiansen, der Vorsitzendes des Hauptausschusses Thorsten Schulz (CDU), der Chef des Umwelt- und Bauausschusses Reimer Tank (CDU), Renate Brunkert (SPD), der ehemalige Fraktionschef der Grünen Armin Rösener, die stellvertretende Kreispräsidentin Grudrun Rempe (Grüne) sowie die stellvertretende SSW-Fraktionschefin Susanne Storch.