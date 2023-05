﻿Polizeieinsatz an Bergschule in Fockbek: Schlägerei mit zwei Leichtverletzten

Körperverletzung

In der Bergschule in Fockbek hat es am Dienstagvormittag eine Schlägerei gegeben. Die Polizei musste ausrücken. (Symbolbild)

Wegen einer Schlägerei in der Bergschule in Fockbek hat die Polizei am Dienstagvormittag zu einem Einsatz ausrücken müssen. Zwei Personen wurden laut Polizei mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

