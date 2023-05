Polizeieinsatz an Bergschule in Fockbek: Schlägerei mit zwei Verletzten

Fockbek. Die Polizei ist am Dienstagvormittag gegen 11.20 Uhr zu einem Einsatz wegen gefährlicher Körperverletzung in der Bergschule in Fockbek gewesen. Dort waren vier Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren in einen Streit geraten, der offenbar eskalierte.

Streit führt zur Schlägerei an der Bergschule Fockbek

Zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizeistation Fockbek rückten an, um die gawalttätigen Streithähne an der Schule zu trennen. Zwei Jungs wurden nach der Prügelei in Fockbek mit leichten Verletzungen zur Untersuchung in die Imland-Klinik nach Rendsburg gebracht. Waffen oder gefährliche Gegenstände wurden bei der Schlägerei an der Bergschule Fockbek nicht verwendet. Auch habe die Polizei nach ihrem Eintreffen an der Schule schnell für Ruhe sorgen können, heißt es aus der zuständigen Polizeidirektion Neumünster.

Die tätliche Auseinandersetzung wird von der Polizei dennoch als gemeinschaftliche Körperverletzung eingestuft, weil mehr als zwei Personen am Schlagabtausch beteiligt waren.

