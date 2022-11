﻿Berufsinformationsbörse in Rendsburg: Gute Chancen für junge Leute

Rendsburg. Auch für Abiturientinnen und Abiturienten lohne sich ein Besuch. So haben sich zum Beispiel auch Schülerinnen und Schüler des Helene-Lange-Gymnasiums aus Rendsburg angemeldet. Denn: Immer mehr Unternehmen bieten duale Studiengänge an – praktische Berufserfahrung inklusive. Aber auch die Fachhochschule Kiel ist auf der BIB vertreten. Außerdem beantworten die Ausbildungsberater der Agentur für Arbeit alle Fragen der Jugendlichen.

„Ich freue mich, dass die Schulen mit ihren Schülerinnen und Schülern das Angebot so gut angenommen haben. Nach der schwierigen Zeit während der Pandemie stehen jetzt wieder deutlich mehr Ausbildungsplätze in unseren Unternehmen für interessierte Jugendliche zur Verfügung“, sagt Sebastian Schulze, Geschäftsführer des UVM. „Noch nie waren die Chancen für einen erfolgreichen Eintritt in die Arbeitswelt so gut.“

Gute Chancen auf einen guten Job

Damit an den Ständen auch die Sprache der jungen Leute gesprochen wird, haben die meisten Unternehmen ihre Auszubildenden in die Nordmarkhalle geschickt. Dieses Konzept präge die BIB inzwischen seit mehr als 20 Jahren, teilt der mitorganisierende Unternehmensverband Mittelholstein (UVM) mit. Mit dem Angebot der BIB, bei denen auch Praktika vermittelt werden, will der Wirtschaftsverband jungen Leuten beim Übergang von der Schule in einen Beruf bei Firmen in der Region helfen.

Viele Unternehmen stehen unter Druck. Nicht zuletzt wegen des demografischen Wandels und dem anhaltenden Trend zum Studium sind die künftigen Mitarbeiter in Industrie, Handwerk und Verwaltung in diesen Tagen umkämpft. „Die Not ist groß, wenn es darum geht, Arbeitskräfte zu finden“, sagte Sabine Heinze zur BIB-Eröffnung am Dienstagvormittag. „Das hört man immer wieder, wenn man mit den Unternehmen spricht.“ Vor diesem Hintergrund sei es sehr erfreulich, dass die Firmen mehr als 200 interessante Ausbildungsrichtungen vorstellten. „Ich bin sicher, da ist für jeden etwas dabei“, so Heinze.

Fachkräfte: Firmen stehen unter Druck

Von der Bundeswehr über die Abfallwirtschaft, Dutzende Handwerksbetriebe, Stadt- und Kreisverwaltung bis hin zu einem großen Werbetruck des Maler- und Stukkateurhandwerks – Aussteller aus ganz Schleswig-Holstein präsentieren sich zwei Tage lang in und vor der Nordmarkhalle. Dort zeigen sie ihre Produkte, Dienstleistungen oder nehmen die jungen Leute mit auf eine virtuelle Tour durch den Betrieb. So wie die Lürssen-Kröger-Werft, die mit VR-Brillen einen interaktiven Besuch auf dem Firmengelände in Schacht-Audorf möglich machte.

Maurer Tim Möller-Kobrock von der Firma Reese & Green will junge Leute für das Handwerk begeistern. © Quelle: Paul Wagner

Denn: „Es haben sich schon mehr als 100 Schulklassen mit rund 2000 Schülerinnen und Schülern angemeldet. Tolle Zahlen, die den BIB-Arbeitskreis in seinen größtenteils ehrenamtlichen Bemühungen beflügeln“, freut sich Sabine Heinze, Sprecherin des Arbeitskreises, der die BIB organisiert. Die jungen Besucher kommen aus den Schulen des Kreisgebiets und werden mit Bussen nach Rendsburg gebracht, um dort über die BIB zu schlendern.

2000 Schülerinnen und Schüler erwartet

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie haben die Unternehmen der Region wieder die Möglichkeit, bei der großen Berufsinformationsbörse (BIB) von Unternehmensverband, Handwerkskammer und Arbeitsagentur um ihre Fachkräfte von morgen zu werben. Mehr als 70 Betriebe und Aussteller präsentieren am Dienstag und Mittwoch in Rendsburg rund 200 Ausbildungsberufe und Berufsbildungsmöglichkeiten. Auch die Zahl der angekündigten Schülerinnen und Schüler liegt deutlich höher als bei den vergangenen Berufsinfobörsen in der Kreisstadt.