Schüler suchen Lehrstellen, Betriebe Auszubildende. Beides brachte am Donnerstag die Berufsmesse im BBZ Eckernförde zusammen – mit neuen Rekordzahlen.

Eckernförde. In vielen Betrieben fehlt es an Nachwuchs. Das bekommt auch die Berufsmesse des Berufsbildungszentrums in Eckernförde zu spüren. Das Informationsforum glänzte am Donnerstag mit Rekordzahlen. Fast 60 Betriebe stellten sich in der Fischerkoppel vor. Vergangenes Jahr waren es noch 45. Der Arbeitsmarkt ist vom Werben um Auszubildende geprägt. 1400 Schülerinnen und Schüler – noch ein Spitzenwert – nahmen das Angebot wahr, sich zu informieren.