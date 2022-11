﻿Besonders energieeffizient: Neue Lidl-Filiale öffnet in Rendsburg

Der Lebensmittel-Discounter Lidl eröffnet am Donnerstag eine neue Filiale in Rendsburg. Nach Angaben des Konzerns ist das neue Gebäude in der Schleswiger Chaussee besonders energieeffizient.

In der Schleswiger Chaussee in Rendsburg öffnet ein neuer Lidl-Markt.

Rendsburg. Nach mehreren Monaten Bauzeit eröffnet am Donnerstag in der Schleswiger Chaussee in Rendsburg ein neuer Lidl-Markt. Das neue energieeffiziente und deutlich größere Gebäude ersetzt an gleicher Stelle sowie auf einem bisherigen Nachbargrundstück den Vorgänger-Markt des Lebensmittel-Discounters.

Lidl eröffnet neue Filiale in Rendsburg

Zur Neueröffnung teilt die Konzernzentrale mit: „Mit einem neuen Filialauftritt macht Lidl den Einkauf für seine Kunden noch schneller, einfacher und angenehmer. Neueste Technik und ökologische Bauweise sparen Energie und setzen Maßstäbe im nachhaltigen Filialbau.“ So komme die neue 1700 Quadratmeter große Filiale in Rendsburg nach Angaben des Unternehmens ohne fossile Brennstoffe aus, benötige keine primären Energiequellen und produziere rund 30 Prozent weniger CO2-Ausstoß im Vergleich zu einem herkömmlichen Lebensmittelmarkt.

Die Beheizung und Kühlung der Filiale erfolge demnach über eine besonders effiziente Betonkerntemperierung. Moderne Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung sowie eine gute Wärmedämmung sparten weitere Energie ein. Energieeffiziente LED-Beleuchtung verringere zudem den Stromverbrauch der Filiale um rund 42 000 Kilowattstunden sowie den Kohlendioxidausstoß um etwa 17 Tonnen pro Jahr im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung.

Die Eröffnungsfeier am Donnerstag beginnt um 7 Uhr. „Wir freuen uns sehr, dass uns die Rendsburger hier so gut annehmen und uns bereits seit vielen Jahren ihr Vertrauen schenken“, sagt Lidl-Verkaufsleiterin Juliette Beeker. „Mit der neuen Filiale sind wir nun zweimal in Rendsburg vertreten und jetzt noch besser erreichbar.“ Auf dem Parkplatz mit 115 Stellplätzen wird eine Elektroladesäule installiert, an der Kunden ihre Fahrzeuge mit einer Leistung von bis zu 11 beziehungsweise 60 Kilowatt laden können. Dafür biete die Elektroladesäule eine AC-Ladebuchse sowie 2 CCS-2 Anschlusskabel für gleichzeitiges Laden an drei Ladepunkten.