Besuch von Steinmeier in Eckernförde: Hier gibt es Chancen auf ein Selfie

Eckernförde. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Eckernförde: Es ist ein Besuch der Superlative von Dienstag, 13. Juni 2023, bis Donnerstag, 15. Juni 2023. Im Rahmen seiner „Ortszeit Deutschland“ sucht sich der oberste Repräsentant der Bundesrepublik Städte und Gemeinden aus, die mit Wandel und Transformation umgehen müssen.

Zum Besuch von Steinmeier in Eckernförde zählt ein Termin im Rathaus, bei der DGzRS, der Marine oder in der alten Fischräucherei Eckernförde. Aber auch die Bürgerinnen und Bürger der 22 000-Einwohner-Stadt sollen die Möglichkeit bekommen, mit Bundespräsident Steinmeier in Eckernförde über wichtige Themen sprechen zu können.

So will Steinmeier in Eckernförde bei einer „Kaffeetafel kontrovers“ am Mittwochnachmittag im „Land in Sicht“ mit Bürgerinnen und Bürgern über aktuelle Themen wie Fachkräftemangel, Wohnungsmarkt und den Konflikt zwischen Wirtschaft und Naturschutz sprechen – unter anderem mit Eckernförder Fischern. Wie der Titel der Veranstaltung verspricht, soll es beim Besuch von Steinmeier in Eckernförde durchaus zu kontroversen Diskussionen kommen. Aber: Die Gesprächspartner wurden im Vorfeld angesprochen und aus Sicherheitsgründen überprüft.

Auch für den letzten offiziellen Termin seiner Reise am Donnerstagmittag in der Nicolai-Kirche, wo Steinmeier Verdienstorden an zwölf engagierte Menschen aus Schleswig-Holstein verleihen will, ist eine geschlossene Veranstaltung. Eingeladen sind neben den Ehrengästen auch deren Freunde und Familien.

