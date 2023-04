Betrüger in Gettorf auf Supermarktparkplätzen: Polizei bittet um Anzeige

Eine Gettorferin warnt: Auf verschiedenen Supermarktparkplätzen in Gettorf sei sie in den vergangenen Wochen auf Betrüger getroffen. Die Polizei bittet darum, auch kleine Delikte zur Anzeige zu bringen.

Betrüger sprechen zurzeit wohl Menschen in Gettorf auf Supermarktparkplätzen an.

Gettorf. In Gettorf scheinen zurzeit Betrüger unterwegs zu sein. Eine Gettorferin berichtet, dass sie in den vergangenen Wochen zweimal auf Supermarktparkplätzen angesprochen wurde. Am 31. März habe ein Mann auf dem Parkplatz vor Penny an ihre Autofensterscheibe geklopft, kurz nachdem sie geparkt habe, und darum gebeten, dass sie fünf 20-Cent-Stücke in einen Euro für einen Einkaufswagen wechsle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während sie nach dem Geld kramte, habe der Mann dann alle Scheine aus ihrem Portemonnaie geklaut – was ihr allerdings erst später auffiel. Am 20. April sei ihr etwas Ähnliches auf dem Parkplatz zwischen Getränke Hoffmann und Aldi passiert. Dort habe ein Mann ihr ein Klemmbrett hingehalten, als wolle er Unterschriften sammeln. Daraufhin habe sie ihn aber gleich verscheucht.

Lesen Sie auch

Laut der Pressestelle der Polizeidirektion Neumünster hat es Ende Februar/Anfang März vier ähnliche Betrugsfälle in Gettorf gegeben. Die Masche sei keine neue. Sprecher Michael Heinrich bittet alle Betroffenen darum, Anzeige zu erstatten. Oftmals würden solche Delikte nicht angezeigt. „Wir können aber nur ein Lagebild erstellen und reagieren, wenn wir einen Überblick über die Vorfälle haben“, so Heinrich.