﻿Bauprojekt am Apothekenhaus: Politik in Altenholz ebnet Weg in Stift

Es wäre das erste private Projekt im Bereich des Sanierungsgebietes in Altenholz-Stift: Die Politik ebnete jetzt den Weg für die Bebauung des sogenannten Apothekengrundstücks.

Altenholz. In ein Bauprojekt in Altenholz, das schon in Vergessenheit geraten schien, kommt Bewegung. Die Politik hat mittlerweile der Neustrukturierung und Bebauung des Apothekenareals in Altenholz-Stift am Ostpreußenplatz den Weg geebnet.