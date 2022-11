Selber lesen macht Freude. Noch besser: Sich von denen, die Bücher verfassen, vorlesen lassen. In den Kinder- und Jugendbuchwochen der Bibliothek Gettorf gibt es diesen Luxus für Kids.

Die Kinder- und Jugendbuchwochen Gettorf beginnen am Mittwoch, 9. November, in der Mühle Rosa. Autoren lesen den Mädchen und Jungen vor.

So spannend ist es für Kinder in der Bücherei von Gettorf

Gettorf. Einfach mal zurücklehnen und spannende oder lustige Geschichten hören: Das geht ab Mittwoch, 9. November, in der Bibliothek der Gemeinde in Gettorf. Dann beginnen die Kinder- und Jugendbuchwochen in der Mühle Rosa. Hier ist die Bücherei untergebracht.

An besagtem Mittwoch ist um 15.30 Uhr der Autor Ulf Blanck zu Gast. Er liest aus dem Buch "Die drei ??? Kids: Schrottplatz in Gefahr". Blanck ist aus Hamburg. Er schreibt auch Hörspiele. Seit er die Serie für Kids gestartet hat, sind 50 Bücher von ihm erschienen. Dass der Nachmittag sehr spannend wird, kann Büchereileiterin Britta Günther versprechen. Diese Lesung ist für Kinder ab sieben Jahre geeignet.

Bibliotheken: Kinder erleben auch in Gettorf ihre Lieblingsautoren

Am Freitag, 11. November, um 15.30 Uhr setzt Michaela Hanauer die Lesungsreihe fort. Sie ist Autorin der nordischen Fantasy-Saga „Rulantica“. Kinder ab neun Jahre sind hier angesprochen. Wer zuhört, taucht mit ihr tief ein in die Welt dieser seltsamen Insel im Nordmeer, wo so viele Geheimnisse entdeckt werden wollen.

2017 las die Autorin Maren Graf schon einmal in der Bücherei in der Mühle Rosa in Gettorf (Archivfoto). © Quelle: Jan Torben Budde

Am Mittwoch, 16. November, wird es um 15.30 Uhr lustig mit „Tinka Knitterflügel“. Die kleine Fee, die aus der Feder von Autorin Maren Graf stammt, ist etwas anders, als man es gewohnt ist von Feen. Und sie trägt immer Ringelsocken. Maren Graf liest aus diesen Buch für Kinder ab sieben Jahre, das voller Witz steckt.

Mädchen und Jungen, die nun gespannt sind und zum Zuhören in die Bücherei kommen wollen, müssen angemeldet werden (Tel. 04346/600821 oder E-Mail: buechereigettorf@gmx.de). Der Eintritt ist frei. Für Erwachsene stellt die Büchereileiterin eine Spendenbox auf. Die beiden Autorinnen und der Autor signieren auch ihre Bücher. Es gibt jeweils einen kleinen Verkaufstisch.